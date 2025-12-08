Eligieron a
la mejor empanada del mundo y es del norte argentino
La eterna disputa argentina sobre cuál es la mejor empanada sumó un nuevo capítulo. El sitio global TasteAtlas, dedicado a puntuar y difundir la gastronomía tradicional del mundo, elaboró un informe y eligió a una del norte argentino como la mejor.
Ubicó a las empanadas tucumanas en el puesto número uno de su ranking de las 100 mejores masas saladas rellenas del planeta. El listado, actualizado al 8 de diciembre de 2025, dejó a la especialidad local por encima de platos emblemáticos de Serbia, Bosnia y Herzegovina, Malasia e Italia.
En su sección “Best Savory Pastries in the World ”, la plataforma les otorgó a las empanadas de Tucumán una calificación de 4,4 sobre 5, posicionándolas en la cima gracias a más de 11.000 valoraciones de usuarios, de las cuales unas 6.000 fueron consideradas válidas tras aplicar filtros para descartar bots, votos sesgados o poco confiables.
La metodología de la guía ya generó revuelo en otras oportunidades: sucedió con el ranking mundial de galletitas y con el de mejores sándwiches, entre otros listados que suelen colocar a la gastronomía nacional en posiciones destacadas. La plataforma funciona como una enciclopedia culinaria global con mapas interactivos, crónicas y referencias culturales.
Los elogios a la empanada tucumana
En su descripción, TasteAtlas subraya que la empanada tucumana es una especialidad distinta a las versiones más comunes en Buenos Aires. Destaca su masa artesanal de harina de trigo y grasa vacuna, fina pero resistente, diseñada para lograr una cubierta crocante y una proporción equilibrada con el relleno. Ese interior puede ser de carne, pollo o mondongo, acompañado de cebolla, huevo duro, pimentón y comino, y su cocción ideal es en horno de barro, una marca tradicional.
La guía incluso recomienda cómo consumirlas: bien calientes, de a varias, y preferentemente con una copa de vino local. Además, sugiere restaurantes donde probarlas fuera de Tucumán, todos en la Argentina, que figuran como lugares destacados para disfrutar esta versión.
Aunque el ranking no menciona a Salta ni a Jujuy, la referencia es inevitable en la lectura local. La histórica discusión entre defensores de la empanada jujeña, tucumana y la salteña suele movilizar argumentos sobre tamaño, jugosidad, tipo de carne y nivel de picante.
Como ocurre cada vez que la plataforma publica un listado, el impacto probablemente se sienta más en redes sociales y sobremesas que en las cocinas. Para muchos lectores internacionales, este será el primer contacto con una empanada tucumana; para los argentinos, en cambio, será un nuevo argumento en una discusión que se renueva en cada reunión familiar.
TasteAtlas insiste en que su objetivo es inspirar, promover y celebrar la comida tradicional, más que dictaminar una verdad universal sobre qué plato es “el mejor del mundo”. Aun así, el reconocimiento volvió a poner a la gastronomía argentina en la conversación global.