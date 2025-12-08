lunes 08 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de diciembre de 2025 - 17:39
Polémica.

Eligieron a la mejor empanada del mundo y es del norte argentino

Una publicación internacional eligió a la mejor empanada del mundo y reavivó la polémica. La elegida fue una del norte.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Eligieron ala mejor empanada del mundo y es del norte argentino

Eligieron a la mejor empanada del mundo y es del norte argentino

La eterna disputa argentina sobre cuál es la mejor empanada sumó un nuevo capítulo. El sitio global TasteAtlas, dedicado a puntuar y difundir la gastronomía tradicional del mundo, elaboró un informe y eligió a una del norte argentino como la mejor.

Lee además
Empanadas jujeñas
Riquísimo.

Cómo preparar empanadas jujeñas paso a paso: receta tradicional y fácil
Las empanadas del norte de Argentina están catalogadas entre las mejores del mundo.
Orgullo.

La empanada de una provincia del norte, elegida entre los 10 mejores platos salados del mundo

Ubicó a las empanadas tucumanas en el puesto número uno de su ranking de las 100 mejores masas saladas rellenas del planeta. El listado, actualizado al 8 de diciembre de 2025, dejó a la especialidad local por encima de platos emblemáticos de Serbia, Bosnia y Herzegovina, Malasia e Italia.

En su sección “Best Savory Pastries in the World ”, la plataforma les otorgó a las empanadas de Tucumán una calificación de 4,4 sobre 5, posicionándolas en la cima gracias a más de 11.000 valoraciones de usuarios, de las cuales unas 6.000 fueron consideradas válidas tras aplicar filtros para descartar bots, votos sesgados o poco confiables.

Eligieron a la mejor empanada del mundo y es del norte argentino
Eligieron a la mejor empanada del mundo y es del norte argentino

Eligieron a la mejor empanada del mundo y es del norte argentino

TasteAtlas aclara que sus rankings no deben interpretarse como una verdad definitiva, sino como un incentivo para promover recetas regionales y despertar curiosidad por platos tradicionales, aunque no aun así evitó la polémica.

La metodología de la guía ya generó revuelo en otras oportunidades: sucedió con el ranking mundial de galletitas y con el de mejores sándwiches, entre otros listados que suelen colocar a la gastronomía nacional en posiciones destacadas. La plataforma funciona como una enciclopedia culinaria global con mapas interactivos, crónicas y referencias culturales.

Los elogios a la empanada tucumana

En su descripción, TasteAtlas subraya que la empanada tucumana es una especialidad distinta a las versiones más comunes en Buenos Aires. Destaca su masa artesanal de harina de trigo y grasa vacuna, fina pero resistente, diseñada para lograr una cubierta crocante y una proporción equilibrada con el relleno. Ese interior puede ser de carne, pollo o mondongo, acompañado de cebolla, huevo duro, pimentón y comino, y su cocción ideal es en horno de barro, una marca tradicional.

La guía incluso recomienda cómo consumirlas: bien calientes, de a varias, y preferentemente con una copa de vino local. Además, sugiere restaurantes donde probarlas fuera de Tucumán, todos en la Argentina, que figuran como lugares destacados para disfrutar esta versión.

Eligieron a la mejor empanada del mundo y es del norte argentino
Eligieron a la mejor empanada del mundo y es del norte argentino

Eligieron a la mejor empanada del mundo y es del norte argentino

Aunque el ranking no menciona a Salta ni a Jujuy, la referencia es inevitable en la lectura local. La histórica discusión entre defensores de la empanada jujeña, tucumana y la salteña suele movilizar argumentos sobre tamaño, jugosidad, tipo de carne y nivel de picante.

Como ocurre cada vez que la plataforma publica un listado, el impacto probablemente se sienta más en redes sociales y sobremesas que en las cocinas. Para muchos lectores internacionales, este será el primer contacto con una empanada tucumana; para los argentinos, en cambio, será un nuevo argumento en una discusión que se renueva en cada reunión familiar.

TasteAtlas insiste en que su objetivo es inspirar, promover y celebrar la comida tradicional, más que dictaminar una verdad universal sobre qué plato es “el mejor del mundo”. Aun así, el reconocimiento volvió a poner a la gastronomía argentina en la conversación global.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo preparar empanadas jujeñas paso a paso: receta tradicional y fácil

La empanada de una provincia del norte, elegida entre los 10 mejores platos salados del mundo

Así es el pueblo del norte que enamora con sus paisajes y conquista con sus empanadas

Empanadas de camarón: la mejor receta para que queden crocantes

Las ventas minoristas pymes cayeron 4,1% interanual en noviembre

Lo que se lee ahora
El pueblo de Salta que sorprende por su nombre y ofrece una cascada imponente. video
Turismo.

El pueblo de Salta que sorprende por su nombre y ofrece una cascada imponente

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

Rompiendo mandatos sociales. video
Historia.

Es jujeña, trabaja de carnicera y rompe prejuicios en un rubro históricamente "solo para hombres"

Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy
Atención.

Feriado en San Salvador de Jujuy: cómo funcionan los servicios este lunes

Hoy ese celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María
Devoción.

Hoy se celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María

Cómo sigue el clima en Jujuy este feriado: extendido para toda la semana
Pronóstico.

Cómo sigue el clima en Jujuy este feriado: extendido para toda la semana

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel