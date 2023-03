La lucha de Martin. Tiene síndrome de Down y quiere ser maestro

Martín es un joven de 19 años, vive en Lujan y tiene un sueño. Martín tiene síndrome de Down sin embargo esto no lo detuvo a la hora de soñar y “quiere ser maestros jardinero”.

La familia de Martín intentó conseguir una respuesta por todas las vías posibles, pero los institutos se niegan a responder, por lo que su hermana decidió recurrir a las redes para visibilizar su situación.

Catalina Buchanan, su hermana, denunció en su cuenta de Instagram que dos institutos terciarios de la localidad le están negando el derecho a la educación a su hermano.

La historia de Martín

En el 2021, Martín terminó la secundaria en el Colegio Montessori y ha intentado continuar sus estudios desde entonces. Catalina explicó que la mamá y el papá del chico están haciendo todo lo posible por vía judicial para que le den la oportunidad, pero no la han conseguido hasta la fecha.

Tuvieron una reunión con la directora general de Escuelas de Mercedes y ella les explicó que los niveles de jardín, primaria y secundaria son obligatorios, pero el nivel terciario no lo es, por lo que el instituto al que Martín quiere ingresar no está obligado a aceptar que el joven tenga una maestra de apoyo. Sin embargo, él necesita esta asistencia para poder estudiar.

martin.jpg Martín tiene 19 años, quiere ser maestro jardinero, pero no le permiten tener una maestra de apoyo. Su hermana viralizó la historia.

La lucha de toda una familia

En este podcast, no solo conocemos una historia de vida y superación; sino que intentamos visibilizar el triste problema que existe a la hora de hablar de inclusión e igualdad de oportunidades reconociendo las limitaciones y necesidades de cada persona.

Catalina considera que es posible que haya “algo de prejuicio” en la obstaculización del ingreso de Martín. “Hay algo de no confiar en que pueda lograrlo, que no pueda llegar a constituirse como maestro jardinero, que no pueda desplegar esa tarea como corresponde. Me parece que tiene que ver con la falsa inclusión”, apuntó.

“Cuando mi mamá comenta que mi hermano tiene síndrome de Down en una de las dos escuelas, le respondieron ‘eso es un problema‘. Me parece que hay un poco de esto, de querer evitarse un problema a futuro desde el desconocimiento absoluto de cómo es Martín y cómo se puede desenvolver”, explica Catalina.

Fueron muchos los mensajes de apoyo y ella agradeció el acompañamiento de la gente. Sin embargo, ante la pregunta sobre cómo sobrelleva Martín esta situación, Catalina confirmó: “Mi hermano está bastante angustiado, frustrado. Es toparse con la injusticia de todos sus compañeros terminaron el secundario, están todos estudiando y él no puede estudiar, pero él es un chico que tiene absoluta resiliencia, encara la vida con optimismo y le pone toda la garra”.