La primera edición de la Cultural Fest, fue un éxito.

Tunay - (Tinkuneando & No te vayas) - #EnVivo - Festival del Acero 2021 - Palpalá - Argentina.

También dijo presente Pia Yecora la representante estudiantil por el año 2021. Quien se dirigió al estudiantado con unas palabras en el escenario y fue aclamada por todos los presentes.

“Pensamos en esto para que los chicos recauden su dinero para la elaboración de la carroza”, explicó Martin Meyer, presidente de del Ente Autárquico Permanente.

El acontecimiento que se realizó con aportes del Estado provincial, contó con operativos de seguridad y además con un cambio en las líneas de colectivos, ya que modificaron su recorrido para llegar al lugar, hasta la finalización del evento.

Se llevo a cabo la primera edición de la Cultural Fest. Cultural Fest 2022.

La agenda de la fiesta de los estudiantes continúa

Teniendo en cuenta que este año se tiene previsto avanzar con la Fiesta Nacional de los Estudiantes con la mayor normalidad posible, la agenda de los estudiantes continuará en el mes de Agosto.

Ahora todas las expectativas estarán puestas en los preparativos para los sábados estudiantiles que, Martín Meyer confirmó que serán el 13 y 27 de agosto como siempre en el estadio 23 de Agosto.

"La idea ya no es restringir, ya venimos asustados con esa palabra, la idea no es restar nada", manifestó el referente del Ente Autárquico quien también resaltó que el Sábado Estudiantil no sufrirá modificaciones con respecto a otros años ya que "son muchos colegios y se extendería en el horario".