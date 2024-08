La superación de Mariana que bajó casi 100 kg: "Me pesaban en una balanza de zoológico"

Desde muy pequeña sufrió burlas y discriminación, pero siempre mostró amor propio y mucho carácter para hacer oídos sordos, aunque a medida que fue creciendo, ese bullying le empezó a afectar. "Desde que tengo uso de razón tuve obesidad, pero al ser niña no era consciente de eso hasta que me fui dando cuenta de las bromas y chistes que me hacían. Al principio no me lo tomaba mal pero en la adolescencia cuando me quería sentir linda, eso me hacía sufrir", comentó en diálogo con Canal 4.