Síndrome de Burnout: "Las personas no reconocen que están quemadas"

“Las personas llegan con diferentes síntomas al consultorio, pero no reconocen que están quemadas. Es por ello que resulta sumamente importante distinguir ciertas sintomatologías y cuando uno empieza a transitar las primeras fases del burnout. No nos olvidemos que se trata de un conjunto de síntomas por una exposición al estrés laboral, o bien se han excedido en darle actividades al cerebro”, explicó el especialista.

Aladzeme explicó que los primeros síntomas son muy leves. Puede ser sueño, ansiedad fluctuante, no poder conciliar el sueño, falta de apetito, irritabilidad y poca tolerancia. “Lo que antes disfrutaba en mi laburo ya no lo hago”, sostuvo.

“Si yo no equilibro mi sistema, es decir no me doy tiempo para mis actividades donde relajo las neuronas, es ahí donde viene este síndrome. Muchos llegamos muy quemados entre noviembre y diciembre, gente con ganas de irse de vacaciones de manera urgente”, remarcó el especialista.

Sobre la segunda etapa del Síndrome de Burnout, Rodrigo Aladzeme dijo que ya comienzan cuestiones vinculadas con el consumo, con cuestiones psicosomáticas en la piel. Y la tercera etapa ya tiene que ver con enfermedades incapacitantes y más graves.

Embed - "Las personas no reconocen que están quemadas por el trabajo"

Cómo evitar caer en el Síndrome de Burnout

En cuanto a las maneras que tenemos los seres humanos de evitar caer en este tipo de cuadros, el profesional indicó que “nosotros mismos tenemos remedios caseros que podemos aplicar. Por ejemplo, volver a vincularnos con lo placentero, muchas veces dejamos de hacer actividades que nos dan placer y nos hace liberar dopamina y serotonina”.

Otro punto que destacó Rodrigo Aladzeme está vinculado con el ambiente laboral. “Para mí en primer lugar es fundamental la empatía en un equipo de trabajo. Entender que por ahí un compañero no está en su mejor momento emocional y que lo podemos ayudar siempre”.

Resaltó también que es muy importante tener un registro saludable de nuestra salud mental. “Cuando todas estas problemáticas se convulsionan y no podemos separar, ahí estamos en el horno”, sostuvo el psicólogo.

Finalmente, una de las estrategias que se pueden aplicar, según el profesional, es quedarse en casa los fines de semana, dormir temprano, recuperar energías “y no explotarnos con cosas que no nos ayudan”.