Las quejas no cesan: vecinos de San Salvador de Jujuy vuelven a reclamar por las calles en mal estado

Dorrego entre Iguazú y Alem - San Salvador de Jujuy | 18/06/2026

Los reclamos por el estado de las calles continúan multiplicándose en distintos sectores de San Salvador de Jujuy. Baches, hundimiento de asfalto y pavimento deteriorado forman parte de las quejas que vecinos y conductores expresan a diario, mientras aseguran que la situación genera riesgos para la circulación y daños en los vehículos.

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Vecinos. El reclamo de una vecina de San Salvador de Jujuy: "Hace 49 años vivo acá y nunca arreglaron la calle"

Los problemas no se concentran en un único punto de la ciudad, es en múltiples barrios, accesos e incluso en cercanías al centro de la ciudad. Entre algunos de los sectores señalados como críticos alrededor del centro aparecen la calle Iguazú, desde el Ascensor Urbano hasta el acceso por avenida El Éxodo; Dorrego entre Iguazú y Alem, por donde ingresan las ambulancias del SAME; avenida Hipólito Yrigoyen en las inmediaciones del puente Lavalle; e Hipólito Yrigoyen casi esquina Santa Fe, calle Alvear entre Senador Pérez y Ramirez de Velazco.

Embed - Baches, accidentes y daños en vehículos: el reclamo que se repite en San Salvador de Jujuy

Uno de los vecinos consultados sostuvo que el problema se repite en distintos puntos de la ciudad y cuestionó el estado general de las calles. "Qué decirte, no solo ahí, todas las calles están hechas pelotas, llenas de baches", expresó.

Además, advirtió que quienes no conocen la zona suelen ser los más perjudicados. "Más cuando uno no conoce, es romper el auto directamente. Cubiertas, neumáticos", afirmó. Según indicó, el deterioro se observa especialmente en sectores de gran circulación y en distintas arterias de la ciudad. "Se arregló un poco Hipólito Yrigoyen, pero igual sigue mal", señaló.

Bache - Hipólito Irigoyen casi esquina. Santa Fe Hipólito Yrigoyen casi esquina Santa Fe - San Salvador de Jujuy

El problema en avenida El Éxodo

Uno de los puntos que genera mayores reclamos se encuentra sobre avenida El Éxodo, donde conductores deben realizar maniobras para evitar un importante pozo ubicado sobre la calzada. Una vecina que trabaja habitualmente en la zona aseguró que la situación lleva más de un año sin resolverse. "Hace más de un año que está esto. Lo rellenaron con esa premezcla que le ponen y se levantó", relató.

Según contó, los vehículos suelen desviarse para evitar el impacto contra el pavimento deteriorado. "Todos los días están los autos cruzando para esquivar el bache", afirmó.

Bache Exodo (2) Avenida El Éxodo y calle Campero - San Salvador de Jujuy

Bache Exodo (1) Avenida El Éxodo y calle Campero - San Salvador de Jujuy

Accidentes y maniobras peligrosas

Los vecinos aseguran que el deterioro de las calles ya provocó distintos incidentes en la zona. "El otro día venía un auto y chocó justo con un auto que estaba estacionado", contó una de las vecinas. Según explicó, el conductor intentó esquivar el pozo y terminó impactando contra otro vehículo.

Además, recordó otro episodio ocurrido en el sector. "Una señora estaba cruzando con el coche y se le volcó", aseguró. Los testimonios coinciden en que la presencia de baches obliga a realizar maniobras bruscas y genera riesgos tanto para conductores como para peatones.

Bache Pueyrredón casi esquina Echeverría esquina del club Gorriti a una cuadra de la municipalidad (1) Echeverría y Pueyrredón - San Salvador de Jujuy

Bache Pueyrredón casi esquina Echeverría esquina del club Gorriti a una cuadra de la municipalidad

Bache - Calle iguazú desde ascensor urbano hasta ingreso por avenida El éxodo Avenida El Éxodo en cercanías al ascensor urbano - San Salvador de Jujuy

Bache - Dorrego entre Iguazú y Alem por donde ingresan las ambulancias del SAMEa Fe Dorrego entre Iguazú y Alem - Entrada de las ambulancias del SAME | San Salvador de Jujuy

Un problema que se repite en distintos sectores

Más allá de los puntos específicos relevados por los vecinos, los reclamos por el deterioro del pavimento se repiten en diferentes sectores de San Salvador de Jujuy y se multiplican. Los testimonios recogidos por TodoJujuy describen una situación que incluye baches, reparaciones que no perduran en el tiempo y dificultades para circular tanto en calles céntricas como periféricas.

En la misma línea se expresó el concejal Gustavo Martínez, quien aseguró que durante las recorridas realizadas en distintos barrios detectaron problemas vinculados al estado de las calles y la falta de mantenimiento del asfalto. "Hablamos de cuestiones de infraestructura, hablamos del estado de las calles y de muchos problemas que causa la falta de mantenimiento del asfalto, sobre todo en la zona periférica", afirmó Martínez.

El concejal mencionó situaciones observadas en barrios como San Cayetano, Malvinas y Alto Comedero, y advirtió que el deterioro de las calles no sólo genera daños en los vehículos, sino que, en línea con el relato vecinal, también puede derivar en accidentes cuando los conductores intentan esquivar los pozos poniendo en peligro la seguridad vial de todos los jujeños.