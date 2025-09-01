Llamativo choque en la bajada de Ruta Nacional 9: un auto quedó incrustado en la barranca

Un hecho vial sorprendió en la mañana de este lunes en la Calle 406, en la bajada de Ruta Nacional 9 hacia el centro de la ciudad, a la altura del parque de diversiones. El episodio generó gran atención de automovilistas y peatones que transitaban la zona.

Según se informó, el conductor del vehículo perdió el control y terminó incrustado de punta sobre uno de los costados de la bajada. El rodado se encuentra totalmente cerrado, con el freno de mano activado y sin la presencia de su propietario, lo que llamó la atención de las autoridades.

Choque RN 9 - altura parque de diversiones Choque colectora RN 9 - altura parque de diversiones Siniestro Vial en bajada de Ruta 9 Las circunstancias que derivaron en el siniestro todavía son materia de investigación. No se descarta ninguna hipótesis, aunque hasta el momento no se reportaron personas heridas, solo daños materiales en el automóvil involucrado.

En el lugar se dispuso una guardia policial permanente para resguardar la escena y evitar incidentes. El principal temor radica en que, debido a la posición en la que quedó el vehículo, el freno de mano pueda ceder y provocar que el automóvil descienda hasta la ruta.

Las autoridades instaron a circular con precaución por la zona, mientras se espera que el propietario del vehículo se presente y que se definan las medidas necesarias para retirar el rodado de manera segura.

