Llega a Jujuy un tributo a Ricardo Arjona que te hará llorar de emoción

"Tuve la posibilidad de abordar este espectáculo que se llama 'Vivo Arjona', donde compartiremos un montón de canciones de Ricardo, transitadas por mi admiración hacia él", comentó Molina. "Me tocó ir por muchos lugares y expandirlo", dijo.

"Canciones que empiezan a sacarnos el velo de esta sociedad. Hay otras tantas canciones de conquista. Viene por quitarme el velo de un montón de cosas que habitaban en mí", indicó.

La admiración de Molina por Arjona no se queda solo en su música. "Lo conocí, lo vi una vez en Buenos Aires. Compartimos sin cámaras. No cantamos juntos, pero me agradeció por lo que hago", recordó.

SEBASTIAN MOLINA - IG.mp4

Entradas para el tributo a Ricardo Arjona

El show "Vivo Arjona" se llevará a cabo el 5 de julio a las 21:30 horas en el Centro Cultural Martín Fierro. Las entradas ya están a la venta en Norteticket.com. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una noche llena de los éxitos de Arjona, interpretados con la pasión y el talento de Sebastián Molina.

