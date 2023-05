La familia de Lola no podía creer lo que estaba sucediendo cuando se enteraron de que su querida mascota había aparecido en una provincia tan lejana. Pero lo más sorprendente de todo fue descubrir cómo Lola llegó hasta allí. Resulta que la mujer responsable de su hallazgo estaba a punto de realizar un viaje al norte por el fin de semana largo y, sin conocer la identidad de la perrita, decidió llevarla consigo.

Una perrita se perdió en Córdoba Y APARECIÓ EN JUJUY

Carolina, la dueña de la perrita, relató esta increíble historia en el programa Arriba Córdoba de El Doce. " Si no hubiera sido por este gesto, no habríamos tenido este final feliz", afirmó Carolina emocionada.

La mujer no podía dejar de asombrarse por la larga travesía que Lola había realizado desde Urca hasta Alta Córdoba. "No sabemos cómo lo hizo, ya que tiene 13 años y dificultades para caminar", expresó. Se estima que Lola caminó durante todo un día y finalmente fue encontrada el lunes por Silvana, quien no dudó en cuidar de ella.

Ahora, Lola se encuentra visitando Tilcara, donde le aseguraron que está feliz y disfrutando de la compañía de otros perros. Sin embargo, su aventura en Jujuy llegará a su fin este domingo, cuando regrese a Córdoba para reunirse nuevamente con su amada familia.

Cómo evitar que se pierdan las mascotas

La pérdida de una mascota es una experiencia angustiante para cualquier dueño. La sensación de incertidumbre y la búsqueda desesperada pueden generar gran estrés y preocupación. Para evitar que esto suceda, es fundamental tomar medidas preventivas para proteger a nuestras adoradas mascotas. A continuación, te presentamos algunos consejos clave para evitar la pérdida de tu compañero peludo.

Identificación : es fundamental para facilitar la pronta reunión con tu mascota en caso de que se pierda. Asegurate de que tu perro o gato lleve un collar con una placa de identificación con su nombre y tu número de teléfono.

Supervisión : Mantené a tu mascota bajo supervisión en todo momento, especialmente cuando estés al aire libre. No los dejes solos en lugares públicos o sin una cerca adecuada. Siempre utiliza una correa resistente y segura al sacar a tu perro a pasear. En el caso de los gatos, considere mantenerlos dentro de casa o en un área segura del patio para evitar que se aventuren demasiado lejos.

Entrenamiento : es esencial para garantizar que tu mascota obedezca comandos básicos, como "vení" o "aquí". Esto puede ser de gran ayuda si alguna vez se escapa o se aleja de ti. Recuerda recompensar a tu mascota cuando responda correctamente a tus órdenes y evita castigarla, ya que esto puede generar miedo y desconfianza.

Cuidado de las puertas y ventanas : Asegurate de cerrar y asegurar correctamente las puertas y ventanas de tu hogar. Los perros y gatos son expertos en encontrar formas de escapar, por lo que es importante tener precaución y evitar dejar puertas o ventanas abiertas sin supervisión.

Espacios seguros : Crea un entorno seguro en tu hogar y jardín. Revisa regularmente las cercas y las áreas de juego para asegurarte de que no haya huecos o aberturas por donde tu mascota pueda escapar. Además, mantén los productos tóxicos y peligrosos fuera del alcance de tus mascotas para evitar accidentes.

Registro de fotos y características : Mantené un registro actualizado de fotos de tu mascota, donde se puedan apreciar claramente sus características distintivas. Esto será de gran ayuda si necesitas difundir su imagen en caso de pérdida.

Redes sociales y comunidades locales: Utilizá las redes sociales y las comunidades locales para difundir información sobre tu mascota perdida en caso de que ocurra. Publica fotos y detalles relevantes en grupos de Facebook, Twitter y otras plataformas para que más personas puedan ayudarte en la búsqueda.