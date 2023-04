“Llevamos un largo tiempo luchando para poder brindarle una mejor calidad de vida, no me parecía bueno traerla al hogar por la cantidad de animales pero ante la necesidad decidimos hacerlo”, explicó Gabriela Baduzzi, referente del hogar San Roque.

“Lo único que queremos es su bienestar, que tenga una casa con patio para disfrutar de la libertad que logramos para su vida”, indicó la proteccionista.

La adopción de Fiorela

En primera instancia se esperan los resultados de los estudios médicos para conocer su estado de salud y posteriormente se la dará en adopción.

“No está famélica porque los vecinos le daban comida pero si está baja de peso. Además creo que necesitará antibióticos por unos días”, indicó Gabriela.

“Calculo que en 15 días podría estar en adopción ya que está esterilizada gracias a un vecino que se ocupó hace un tiempo. Calculamos que tiene dos o tres años, así que tenemos esperanza de brindarle una vida mejor”, agregó.

Maltrato animal en Jujuy

Gabriela Baduzzi es una de las proteccionistas más reconocidas de la provincia y reconoció que es preocupante el maltrato animal en la provincia. “En casi 4 meses recibí 128 perros, de los cuales muchos fallecieron porque estaban un estado terrible”, dijo.

Además, dijo que se dan muchos accidentes porque la gente los deja en la calle desprotegidos pese a que hay un Código Contravencional que lo prohíbe.

“No hay día en que no me etiqueten o no haya una publicación donde se vea el maltrato de animales en Jujuy. Hay muchos con bicheras que no se les brinda la atención necesaria”, agregó.

Por qué es importante la castración de mascotas

La castración es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación de los órganos reproductores de animales como perros y gatos.

En primer lugar, es una forma efectiva de prevenir la sobrepoblación de animales y reducir la cantidad de animales sin hogar.

Además, puede mejorar la salud de las mascotas. En los machos previene enfermedades de la próstata y los testículos, y reduce el riesgo de cáncer testicular y de próstata. En las hembras previene enfermedades del útero y los ovarios, como las infecciones uterinas y los quistes ováricos.

La castración también puede tener beneficios para el comportamiento: en los machos reduce el impulso sexual y disminuye la agresividad y el marcado territorial. En las hembras reduce el comportamiento territorial y la agresividad en ciertas situaciones.