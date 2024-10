Los millonarios montos de las multas por abandonar perros en Jujuy

En el mes de octubre la provincia de Jujuy espera a miles de peregrinos que se dirigen al Santuario de la Virgen de Río Blanco y en ese marco lanzaron la campaña de no llevar mascotas a la misma. Ante hechos de irresponsabilidad, dieron a conocer cuáles son los montos de las multas por abandono de animales.

Campaña de no llevar mascotas a las peregrinaciones

Con el lema "No soy peregrino, no sé volver a casa", se lanzó una campaña en Jujuy para desalentar a las personas de llevar a sus mascotas a las peregrinaciones a la Virgen de Río Blanco. Cada año, decenas de perros son abandonados en la zona, ya que muchas familias los llevan sin tener en cuenta que, una vez en el lugar, los animales suelen perderse y no pueden regresar a sus hogares.

La campaña fue difundida a través de las redes sociales y cuenta con el respaldo de distintas organizaciones proteccionistas, quienes remarcan la importancia de la responsabilidad hacia los animales. "Los perros no entienden lo que es una peregrinación, ellos no saben cómo volver. Cada año, vemos cómo muchos quedan en la zona de Río Blanco, expuestos a peligros y sin un lugar seguro donde vivir", manifestaron desde una de las asociaciones.

Además de concientizar a los fieles que participan de las tradicionales caminatas dominicales, la campaña busca generar un compromiso con el bienestar animal y evitar que los perros sean víctimas de situaciones de abandono en la región.

mascotas - peregrinacion.jpg

Cómo denunciar un caso de maltrato animal

Las denuncias pueden ser recibidas en las comisarías, en el Departamento Contravencional, en la Defensoría o en el Juzgado Contravencional. Se pueden aplicar responsabilidad penales o civiles. El Código Contravencional impone penas como multas, trabajos comunitarios y hasta días de arresto.

Ocurre maltrato animal cuando:

-No alimentar a los animales.

-Espolearlos para el trabajo.

-Hacerlos trabajar jornadas excesivas.

-Estimularlos con drogas.

-Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.

Mientras que los actos de crueldad son:

-Mutilar cualquier parte del animal, salvo con fines de mejoramiento.

-Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer título médico veterinario.

-Castigar y arrollar animales intencionalmente.

-Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas, en que los mate, hiera u hostilice.

