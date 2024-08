María Eugenia Talerico: "Estamos mirando a Salta y Jujuy por el nuevo Código Procesal Penal Federal"

Representó a la UIF ante contrapartes extranjeras y otras autoridades del exterior en reuniones sobre temas estratégicos, así como en organizaciones y grupos internacionales (GAFI Gafilat/Grupo Egmont/ OCDE/ OEA/ G20, entre otros).

Escribió el libro Destrucción institucional, con prólogo de Ricardo López Murphy. Es actual miembro del partido Republicanos Unidos, y muy reconocida por ocuparse de combatir la corrupción en los distintos ámbitos.

Sobre el trabajo en nuestra provincia para evitar el lavado de dinero al tener aeropuertos fronterizos y con gente que ingresa o egresa con dinero, la Dra. Talerico afirmó que “las reglas para las personas se tienen que cumplir con el límite de 10 mil dólares. Desde allí la autoridad puede intervenir y pedir si hay más que los declare”.

Sobre esta temática la Dra. Talerico agregó “un monto menor a ese no justificaría la intervención de ninguna autoridad. Así funcionan, para que la autoridad tenga un resguardo y se justifique su intervención”, y admitió que Jujuy “tiene riesgos, y que Migraciones, Aduana y la Policía Aeroportuaria tendrán que tener muy altas las defensas para que nada suceda”.

El nuevo Código Procesal Penal Federal en Jujuy y Salta

Desde octubre del 2022 entró en vigencia en la provincia de Jujuy el nuevo Código Procesal Penal Federal (Ley 6259), primero para delitos de violencia de género y narcomenudeo, y luego aplicó a otros delitos, hoy es modelo en todo el país.

“Estamos mirando a Salta y Jujuy donde se implementa el Código Procesal Penal Federal, nosotros y el Ministerio de Justicia y la Procuración General, porque ustedes tienen años de experiencia y llevan esa ventaja”, y el sistema cuenta con “efectividad, eficiencia y rapidez y eso está funcionando bien” afirmó la Dra. Talerico.

María Eugenia Talerico - Abogada Nuevo Código Procesal Penal Federal

“A mí me trae a Jujuy un caso que me preocupa que tiene que ver con este rol tan preponderante que tienen los fiscales y que a veces pueden cometerse algunas injusticas y que quizás los jueces federales pueden remediarlo pero uno no puede dejar de pensar que están todos en el mismo ámbito y que es muy difícil esto de la amistad, la cercanía, la afinidad no genere condicionamientos o parcialidades que pueda privar a la persona de justicia y a mí me trae a Jujuy una preocupación por la implementación del código que espero pueda ser remediada porque es un tema que hay que hacer saber para que pueda ser corregido. Es una posibilidad de privar de justicia a las personas que estén sometidas a estas nuevas normas procesales" detalló la Dra. Talerico.

"Este código pone la investigación en manos de los fiscales y los empodera y existen los excesos y tenemos jueces de garantía y la posibilidad que tiene el privado de convertir la acción pública en acción privada y lograr esta revisión", destacó la letrada.

“Yo digo que el derecho no es matemática, y a veces se encuentran los resortes para esquivar los debidos controles. Esperemos que eso no suceda y tengamos una resolución que nos permita saber que el código, a pesar de algunas fallas, mantiene los resguardos para que se haga justicia” afirmó la Abogada Talerico.

Su lucha contra el lavado de activos

La Dra. Talerico fue vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UFI) en Argentina desde el 2016 al 2020 y una de las cuestiones que resaltó es que Argentina “está en un proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estuvimos en la lista gris y demorados cuatro años en salir”.

Sobre este tema la abogada explicó que en esos momentos a nuestro país se lo evaluaba por “cuestiones formales de cumplimiento, si teníamos el delito lavado de activos previsto, el desfinanciamiento del terrorismo y si estaban las autoridades constituidas, más otras cuestiones formales. Y así todo fuimos a la lista gris”.

“Hoy el GAFI viene a ver la efectividad del país y saber si Argentina tiene los mecanismos necesarios y las defensas para evitar que el narcotráfico, el crimen y la trata de personas usen su dinero en el sistema económico y financiero” agregó Talerico.

María Eugenia Talerico – Abogada penalista Entrevista exclusiva en Sin Límites

El lavado de activos es un mecanismo mediante el cual una persona o una organización criminal que comete un delito, puede ser narcotráfico, evasión tributaria, contrabando, corrupción, trata de personas, pornografía infantil, entre otras, busca ocultar o encubrir el dinero conseguido de su actividad ilícita intentando en ese proceso dar a esos fondos apariencia de haber sido obtenido legalmente.

Talerico subrayó que, si se detecta que el país no tiene las defensas, “somos riesgosos y el sistema financiero no quiere recibir dinero contaminado por este tipo de delitos. Nos ponen en esa zona gris si no pasamos esas evaluaciones. Argentina está peleando en una zona muy complicada por la cantidad de condenas de lavado de activos y resultados que nos podrían conducir de nuevo a la lista gris, lo que significa que las operaciones comerciales con el mundo empiezan a tener resguardos, con más papeles y más acreditaciones para saber si la operación es genuina, y si es una operación que no responde a nada ilícito” continúo explicando la especialista en lavado de activos. Lo que sucede es que “sino el sector financiero empieza a decir cuidado ya que desde Argentina están saliendo operaciones que en el mundo no queremos que circulen. Y todo empieza a obstaculizarse, se encarece el crédito y nos transformamos en un país riesgoso”.

Sobre los países que están en igualdad de condiciones la Dra. Talerico tomó como ejemplo a países como Venezuela, Panamá, Corea del Norte, el principado de Mónaco e Irán que están en esa lista negra. “Son países donde no se cumplen estos estándares para prevenir que no haya dinero proveniente de ilícitos”.

En relación al lavado de activos, además Talerico afirmó que una cuestión que se mira es la constitución de las sociedades y compañías. “Se deben saber quiénes son los que están detrás de estas compañías. Y si tiene toda la información disponible de los créditos fiscales y bancarios”. Cuando hay oscuridad, entran en esa lista gris. Es un problema más para Argentina, porque es todo un capítulo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisa para saber si las metas se cumplen o no. El capítulo del lavado de activos es muy importante para esos organismos”.

La abogada afirmó que nuestro país tiene un contexto complicado ya que el 50% de la economía está en negro. “Se mueve a la sombra de cualquier control y eso dificulta mucho que tengamos un país con finanzas cuidadas”, y puso como ejemplo a los narcotraficantes, que pueden introducir dinero comprándose casas en efectivo, con un escribano que “factura por la mitad y con dinero que no hay que justificar de dónde viene”.

Las instituciones, claves para la lucha contra el lavado

María Eugenia Talerico subrayó que para luchar contra estos delitos las instituciones y las personas deben funcionar bien. “Aduanas, Migraciones, la Unidad de Información Financiera, la Administración Federal de Ingresos Públicos, deben tener autoridades que tengan idoneidad, independencia y autonomía para poder funcionar de un modo técnico de acuerdo a los estándares mundiales”.

“La economía privada y los bancos grandes tienen resguardo, pero hay otros sujetos que deben informar y que funcionan con más defectos. Los escribanos, el sector de la construcción, fideicomiso y compra y venta de automóviles, son sectores riesgosos que puede permear mucho dinero de ilícitos”, explicó.

Su gestión en la UIF

La ex funcionaria de la UFI dijo que anteriormente de la gestión de la cual participó, ese organismo era usado “como de persecución del Estado. Ponían a cargo un staff que no tenía idoneidad ni las condiciones necesarias, con personas que se someten al poder político. Dejamos una UIF muy rearmada, a tal punto que la UIF Argentina llegó a ser presidenta de la UIF del mundo. Logramos metas y estándares importantes en materia de inteligencia diseminada y protocolos de actuación”.

Y Talerico agregó que durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernández “volvió a ser la UIF que estábamos acostumbrados, con mucho deterioro. El plan de Cristina era un desmantelamiento del sistema judicial, que es la joya de la corona de todo el sistema republicano”, y explicó que los jueces deben funcionar como “el resguardo de que el abuso del poder de las mayorías no arrasara con todo. Hay jueces que hacen respetar la ley y le ponen límites al abuso”.

La justicia en Argentina

“Los fiscales tienen un poder muy importante con respecto a lo que se hace y no se hace”, indicó María Eugenia Talerico y dijo que el kirchnerismo tenía otro modelo nacional que quería nombrar al Procurador General de la Nación para “dominar el funcionamiento de los fiscales y tener el poder de la acción penal, donde puede quedar todo cocinado sin que nadie diga nada”.

María Eugenia Talerico María Eugenia Talerico estará en Sin Límites.

“Ellos quisieron reformar esa ley, poner un jurado de enjuiciamiento para que los fiscales estén todos en un pelotón de fusilamiento y donde la política iba a tener injerencia. No pudieron hacer eso y perdieron todo interés en un código que tiene defectos, pero también virtudes, con una gran celeridad en la solución de problemas penales. Tiene oralidad y jueces más presentes. Tiene una gran efectividad el nuevo código. Esperemos que se hagan rápido los juicios orales, porque necesitamos terminar con la impunidad y una justicia más eficiente que acelere los tiempos, porque si todo dura 15 años, cuando llegan las sanciones, la sensación no es de justicia”, indicó.

Rosario y el narcotráfico

Sobre la dramática situación de Rosario con el narcotráfico, Talerico dijo que, como amenaza, en el país “hay varios conurbanos como en Rosario, donde está la lucha de los clanes de los Alvarado y los Cantero. Hay una desorganización territorial que hace que ellos estén en riña y con muertes”.

“Aparentemente hubo una alianza contra un gobierno que los está enfrentando”, y dijo que para que haya narcotráfico, “esencialmente cuando una expansión tan grande, el motor es la corrupción, que hace que el narcotráfico y el lavado de activos estén de una manera que lo vemos tan desbordados” explicó la Abogada.

Y reiteró la Dra. Talerico que la policía “mira para otro lado y en el sistema penitenciario se pueden usar celulares y tener a la organización activa desde adentro”, y que la solución es ordenar a todo el sistema judicial y político para que todo funcione bien: “la expansión de la amenaza es tanta que fallan muchas cosas. En la provincia de Buenos Aires es similar la situación, pero la organización territorial de la policía mantiene esas peleas a la raya, pero están ahí, porque esencialmente tenemos un problema de corrupción sistémica y estructural que permite que la amenaza crezca”, puntualizó.

La Dra. expresó que la prevención es que hay que restringirles a las organizaciones criminales el dinero “que las hace poderosas". Se puede secuestrar el cargamento, poner en prisión a los integrantes de la banda, pero se renovará el poder del dinero. “Hablamos de mucho dinero que va contaminando. Y Argentina está muy expuesta a esto”. Subrayó que “necesitamos jueces y funcionarios honestos. América Latina es la región que produce la cocaína. Ya tenemos narcoestados. Tenemos a Maduro o Evo Morales, países donde sus presidentes se ponen a cargo del narcotráfico”.

Sobre la problemática, la especialista continuó explicando “esto se va expandiendo a la par de la corrupción. Tenemos que tener muy altas nuestras defensas, porque en nuestra región el narcotráfico acecha”, y dijo que los delincuentes aprovechan vías de salida. “Somos vulnerables para que los negocios del narcotráfico se expanden”.

“Las investigaciones son complejas, porque el crimen está organizado. No es sólo la inteligencia financiera que da información, se necesita la inteligencia territorial donde operan los búnkers”, y dijo Talerico que para ello los fiscales provinciales y federales, “tienen que estar comunicados”.

Sobre la investigación en narcotráfico detalló Talerico que “cuando hay chispazos entre los que lideran las investigaciones, se corta la información y ahí es muy importante el rol que cumple la UIF a nivel nacional, ya que puede ver toda la información de todos los casos y la procuraduría especializada que puede cooperar con los fiscales y armar el mapa de donde operan las puntas del narcotráfico”. Un caso de narcotráfico, “puede comenzar en Salta o Jujuy y termina en el conurbano bonaerense con la distribución”, y el sistema judicial para combatir este delito, “puede funcionar bien y estar comunicados sin ruidos en el medio para combatir el narcotráfico y la corrupción, pero esto requiere de una decisión de los niveles más altos del mando” continuó explicando la Abogada.

María Eugenia Talerico – Abogada penalista Entrevista exclusiva en Sin Límites

Recordó Talerico que en la presidencia de Mauricio Macri, el mandatario dijo que la prioridad era combatir al narcotráfico. “Todas las agencias se ordenan, al igual que cuando dijo que la amenaza del sindicalismo corrupto y extorsionadores y todas las agencias se ordenaron. “En ese tiempo salieron casos de sindicalistas cuyos negocios se expusieron, porque había una decisión política de que esa joda se termine”.

“Las agencias gubernamentales funcionan de un modo virtuoso si las cabezas también son virtuosas”, y dijo que en ese tiempo se habían organizado “con personas aptas. Se crearon delegaciones de la UIF en Misiones y Salta y estábamos en el norte. Así se organiza todo, con decisiones de las cúpulas” concluyó la Dra.

La desilusión con Javier Milei

Sobre la propuesta del Gobierno de Javier Milei de proponer a Ariel Lijo como nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia Talerico dijo que aún recuerda cuando en su discurso en el Congreso, “Milei subrayó que en Argentina estamos en bancarrota moral, que había una putrefacción moral en Argentina”.

“Pensé que iba con todo contra la corrupción, y de pronto la gran contradicción de Milei”, al postular al juez. “Lijo es parte de ese entorno de mucha corrupción, un juez muy tolerante con los corruptos, es el más ineficiente” expresó Talerico. “Le vamos a dar el premio de la Corte al que peor se portó. Eso desalienta y desanima a muchos”, y dijo que esos lugares se pueden ocupar con mujeres y cumplir con el cupo femenino. “Hay muchas e idóneas para acceder a la Corte”.

María Eugenia Talerico María Eugenia Talerico estará en Sin Límites.

Talerico destacó las figuras de las jueces Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco, y dijo que de no cumplir con el cupo, “seríamos la única Corte de la región con una regresión en la materia, con la violación de muchos pactos internacionales, con la discriminación de una mujer que puede acceder y con el decreto de designación que pide perspectiva de género en la composición del más alto tribunal del país”, y dijo que la presencia en una perspectiva femenina en muchos conflictos es “muy importante y fue postergada por este gobierno”.

La justicia federal en Argentina

Sobre cómo funciona el sistema en el país, Talerico puso como ejemplo la condena a José Alperovich y el procesamiento de Fernando Espinoza. “No es increíble que pasara, es que lo sacaron de sus jurisdicciones con todo el poder que tenían”.

“Las cuestiones que suceden en la justicia federal en las provincias, con Gobernadores que digitan a jueces e inciden en la nominación de fiscales federales, hacen justicias captadas. Hay pequeñas ´venezuelas´ en Argentina”, y la Dra. tomó como ejemplo a Formosa y Santiago “Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones, que pasan cuando se contamina a la justicia federal”.

Por último, que el problema es que la selección y la remoción de los jueces federales “está muy politizada y a disposición de la política. Esto hace que el funcionamiento de la justicia federal deje mucho que desear en Argentina”.

La crisis en Venezuela

María Eugenia Talerico intentó ingresar a ese país para las elecciones recientes donde la oposición denuncia fraude tras la proclamación de Nicolás Maduro, pero no pudo. “Fui con la esperanza de acompañar el proceso electoral”.

La Dra. afirmó que tiene trato con asilados y con María Corina, una de las candidatas. “Es una situación compleja. Es la primera vez que la oposición está unida y tienen los resultados”, y dijo que el régimen de Maduro no mostró los resultados “porque no se podían mostrar”.

“Es toda una dictadura”, explicó sobre el gobierno actual de Maduro. “Con la UIF tuvimos mucha actividad al mostrar el régimen y sus negocios ilícitos”, y comentó que María Corina “tiene gran coraje. Es una mujer entregada a la causa, con pasión y convicción, para liberar a Venezuela que es una narcodictadura que pertenece al Cártel de los Soles”.

“La ideología de izquierda valida una fragante violación a los derechos humanos, porque están matando y despareciendo gente. No les permiten nombrar a defensores”, y el edificio “helicoide es conocido por ser el centro de torturas más grande de Latinoamérica”.

“Está informado en los organismos internacionales”, y pidió que los presidentes de la región sean la clave para terminar con la gestión de Maduro. “Son importantes a la hora de arrinconar al régimen y decirle a Maduro que hay transición y se tiene que ir”, y comentó Talerico que incluso María Corina y hasta Estados Unidos hablan de una amnistía para Maduro.

“Será difícil porque tampoco están quebradas las fuerzas armadas. El manual ´castrochavista´ marca que el poder no se deja y esa es la escuela de Maduro. Si no hay un quiebre de los padrinos, será muy difícil que se vaya”.

La Dra. Talerico detalló que los primeros mandos de las fuerzas armadas “forman parte de esta organización. El costo de salida es muy alto”, y negó la chance de que en Venezuela se vote nuevamente. “uno se siente muy amedrentado por la militarización y una red de inteligencia muy poderosa”, y recalcó que “será una salida difícil. No veo que se pueda resolver en el corto plazo”.

¿Qué es la integridad financiera?

La integridad y la ética financieras son aspectos cruciales para mantener la confianza y defender los valores y principios en el ámbito financiero. Abarca la adhesión a principios morales y éticos en las prácticas financieras e implica realizar actividades financieras con honestidad, transparencia y responsabilidad.

¿Qué es el lavado de activos?

Un mecanismo mediante el cual una persona o una organización criminal que comete un delito, puede ser narcotráfico, evasión tributaria, contrabando, corrupción, trata de personas, pornografía infantil, entre otras. Con estas metodologías buscan ocultar o encubrir el dinero conseguido de su actividad ilícita intentando en ese proceso dar, a esos fondos, apariencia de haber sido obtenido legalmente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.