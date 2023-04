Y continuó "No hay ni siquiera en todo el país, un lugar a donde llevar las pilas porque resulta que es muy oneroso el proceso de reciclado y la cantidad de pilas no justifica que nadie invierta lo necesario para hacer una planta de reciclado de pila, y no hay proyecciones para que en un futuro haya un lugar de reciclaje de pilas. Es por eso que proponemos desde el Ministerio una disposición segura de las pilas, cosa que se les pueda otorgar el mejor de los tratamientos que encontramos hasta ahora".

"Es por eso que este miércoles vamos a estar recibiendo pilas, las cuales van a ser colocadas en recipientes plásticos cementadas formando una especie de cápsula conteniendo estas pilas que van a ser llevadas al centro ambiental Jujuy".

Campañas que ya llevaban a cabo

Asimismo continuarán las campañas de recolección de aceites vegetales usados, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (microondas, computadoras, impresoras, televisores, equipos de música) , medicamentos vencidos, dañados y en desuso, residuos sólidos y urbanos como ser plásticos, madera, metal, cartón, papel y vidrio.

En qué condiciones llevar los residuos

Es importante saber que los residuos sólidos y urbanos deben estar limpios y secos, como así también deben llevar los aceites vegetales usados en recipientes de plástico, para pasarlos a los bidones. Por otra parte los aparatos electrónicos deben ser pequeños, no lavarropas, no heladeras, no cocinas porque son difíciles de manipular.

