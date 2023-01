MARÍA TERESA BOVI Inglés será obligatorio desde 1er grado en Jujuy TJ.mp4

Se mantendrán los sorteos de ingreso a 1er año

Con respecto a los sorteos para el ingreso a 1er año, la funcionaria indicó: “Cuando yo asumí en 2021 ya estaba habilitada la web para que los estudiantes realicen la preinscripción en este sistema de sorteo por vacancia. Yo no lo entendía y no me gustaba, pero me senté con el equipo y lo pude entender”.

“Por Ley de Educación Federal la secundaria es obligatoria. Así sea por sorteo o por examen de ingreso el estudiante debe tener un banco en un establecimiento público y el Estado garantiza que eso suceda. En la página se puede ver la cantidad de vacantes de cada establecimiento”, agregó.

“Muchas veces las familias quieren que su hijo vaya a determinado establecimiento por tradición o porque creen que hay mejor nivel, pero no tenemos la posibilidad de otorgar 2 mil lugares en cada colegio”, subrayó.

“El que tiene recursos para hacer preparar a sus hijos tiene más posibilidades que los chicos entren en un examen de ingreso ¿Por qué vamos a hacer sólo escuelas para abanderados? ¿Por qué vamos a tener colegios sólo de apellidos ‘tradicionales’? ¿Por qué vamos a crear escuelas de elite? Nosotros recibimos a cualquier estudiante y se garantiza el banco de una forma equitativa y transparente ”, enfatizó la ministra de Educación en diálogo con TodoJujuy.com.

“Cuando se tomaban exámenes de ingreso los chicos se descomponían por la presión, venían de otro tipo de evaluación en la primaria”, dijo y aseguró que “el sorteo es una herramienta que va a seguir ”.

Cabe destacar que el pasado 19 de diciembre se realizó el tercer sorteo para el ingreso a 1er año 2023 y, en ese marco, algunos padres/tutores denunciaron que sus hijos se quedaron sin poder participar de este proceso, y que actualmente, no cuentan con un banco designado para el Ciclo Lectivo del próximo año.

Tras los reclamos, Eduardo Vega detalló que desde el Ministerio de Educación determinaron hacer un cuarto llamado para la inscripción a 1er año 2023. "A mediados de febrero, alrededor del 16, regresará todo el personal a las instituciones y podrán llevar adelante las partes administrativas. Ahí se procederá a la inscripción presencial en cada institución, sin sorteo previo", indicó Vega.

EDUARDO VEGA - En febrero 2023 habrá un último llamado a inscripción para 1er año

Listado de colegios con vacantes

vacantes 1.jpg

vacantes 2.jpg

vacantes 3.jpg

vacantes 4.jpg