Mitad de enero en Jujuy: qué dice el SMN sobre el pronóstico para los próximos días

La segunda semana de enero llega con tiempo inestable en Jujuy. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alerta amarilla —al menos por ahora—, el organismo anticipa jornadas con temperaturas moderadas y una marcada probabilidad de lluvias y tormentas en distintos momentos del día.

Cómo va a estar la segunda semana de enero en Jujuy: el pronóstico del SMN Para este lunes 12 de enero, la máxima prevista es de 26°C en un día que comenzó con cielo parcialmente nuboso. Las condiciones cambiarán por la tarde, cuando aumenta la probabilidad de tormentas, seguida de lluvias aisladas que podrían extenderse hasta el atardecer. Desde la noche, se espera que la inestabilidad ceda.

Precipitaciones - Lluvias Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo y a qué hora llegan las lluvias El martes mantendrá un panorama similar: el SMN anticipa una máxima nuevamente de 26°C, pero con cielo cubierto desde temprano. A partir de la mañana, las probabilidades de lluvias y tormentas serán constantes y se prolongarán durante toda la jornada, incluso hacia la noche.

La mitad de semana tampoco traerá alivio. El miércoles 14 de enero arrancará con precipitaciones y cielo totalmente cubierto. Las condiciones de humedad y lluvias se mantendrán a lo largo del día, acompañadas por un descenso leve de la temperatura, ya que la máxima prevista será de 24°C.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.