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5 de octubre de 2026 - 13:07
Jujuy.

Muerte de Damiana Ramos: le harán conocer la imputación a la joven que manejaba la moto

En el accidente, ocurrido en Alto Comedero, falleció Damiana Ramos de 75 años. Rechazaron el pedido de detención de la joven que habría atropellado a la mujer.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Familiares de Damiana Ramos marcharon pidiendo justicia (imagen modificada con inteligencia artificial).

Familiares de Damiana Ramos marcharon pidiendo justicia (imagen modificada con inteligencia artificial).

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) continúa con las actuaciones iniciadas a raíz del accidente vial ocurrido en la noche del 26 de septiembre sobre avenida Yuto, en Alto Comedero, donde falleció Damiana Ramos de 75 años.

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En el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que está a cargo del fiscal Emilio Gurrieri, la mujer investigada deberá presentarse durante la jornada de hoy para la designación de abogado defensor y mañana se realizará la audiencia imputativa.

En esa instancia se le hará conocer formalmente el hecho atribuido y la calificación legal provisoria, correspondiente al delito de homicidio culposo.

MPA: Solicitud rechazada

En el marco de la causa, la fiscalía había solicitado la detención de la conductora de la motocicleta. Sin embargo, el juez Martín De Athayde Moncorvo rechazó el pedido.

Las actuaciones desarrolladas hasta el momento incluyen el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y de la circunvalación, nuevas inspecciones en el lugar y el análisis de distintos elementos que permitan reconstruir el recorrido de la motocicleta y establecer cómo se produjo el hecho.

El hijo de la mujer fallecida recibe asistencia del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), como parte del acompañamiento brindado a familiares.

La pesquisa continúa con otras diligencias destinadas a precisar la mecánica del siniestro y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

La familia de Damiana Ramos, la mujer de 72 años que murió en Alto Comedero, reconstruyó las horas de búsqueda y pidió testigos para esclarecer el hecho.

La familia de Damiana Ramos, la mujer de 72 años que murió en Alto Comedero, reconstruyó las horas de búsqueda y pidió testigos para esclarecer el hecho.

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