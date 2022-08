Dos jujeños campeones en el Mundial de Asadores (2).jpg José Frías y Marcelo Escalada regresando de Colombia

“Es una oportunidad para elogiar la calidad de todos los equipos argentinos presentes en el torneo y reconocer los méritos del equipo FAA Centro que produjo el cuarto mejor Costillar de Cerdo en la forma Ancestral”, marcaron en el escrito.

El mundial en Colombia fue organizado por la Asociación Colombiana de Parrilleros y la CPA, y se había postergado por la pandemia de Covid-19. Participaron 43 equipos de 20 países en una contienda que se realizó en un club campestre, el club hípico Asdesilla, en Llano Grande, a unos 30 kilómetros de Medellín.

El equipo del NOA con los jujeños como integrantes, logró también el sexto puesto en el certamen. “Me llevo a mi Jujuy, a mi Ledesma y a mi Alisos una gran alegría que me llena de orgullo ser jujeño y enaltecer nuestra gastronomía nacional y regional”, posteó Frías.

“Nos invaden los sentimientos de alegría y queremos darles las gracias a todos porque con cada mensaje y llamada nos hicieron sentir como en casa”, dijo Escalada y agregó que este gran premio lo “llevamos a Argentina y a Jujuy con mucho orgullo, responsabilidad y honor”.

Dos jujeños campeones en el Mundial de Asadores (1).jpg Dos jujeños campeones en el Mundial de Asadores

Cómo fue el Mundial en Colombia

El mundial se desarrolló con base en seis categorías de alimentos asados. Ancestral: cordero (una pierna para cada equipo); Gancho o espada: pollo entero; Parrilla: costilla suina; Parrilla: costilla bovina; a la tabla: pescado entero y Postre: Estilo libre, horario de inicio de la preparación 11:00 y de entrega 13:30.

En la clasificación general, Venezuela logró el primer puesto y Panamá el segundo, el equipo femenino uruguayo cosechó el bronce, Brasil quedó en el cuarto puesto y el equipo masculino de Uruguay fue quinto, en un total de 43 formaciones de asadores.

Los equipos que ocuparon los primeros tres puestos en las generales recibieron un trofeo en madera y pagos de US$ 3.000 para el campeón, de US$ 2.000 para el segundo y US$ 1.000 para el tercero; además que todos los competidores recibieron medallas.

