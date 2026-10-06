"No hace falta ser millonario para adoptar": Eduardo López rompió mitos

Eduardo López siempre tuvo el deseo de ser padre. Durante años imaginó cómo sería formar una familia y, junto a su pareja, comenzó a informarse sobre la posibilidad de adoptar . Hoy, tres años después de haber adoptado a su hijo, asegura que fue una decisión que transformó por completo sus vidas.

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En una entrevista con Arriba Jujuy , contó su experiencia con el objetivo de derribar algunos de los mitos que existen alrededor de la adopción y alentar a quienes alguna vez pensaron en transitar ese camino.

“Hay mucha desinformación y mucha ignorancia con respecto al tema de la adopción. Si mi historia contribuye a alguna persona que lo ha pensado, que está dudando o que cree que es muy difícil, ojalá pueda ayudar”, expresó.

Uno de los principales mitos que Eduardo buscó derribar es la idea de que para adoptar es necesario contar con grandes recursos económicos.

“No hace falta ser millonario, tener una mansión, un auto o un sueldazo” “No hace falta ser millonario, tener una mansión, un auto o un sueldazo”

También explicó que existen diferentes formas de iniciar un proceso de adopción. Una de ellas son las convocatorias públicas abiertas, que pueden consultarse a nivel nacional y en las que, según relató, en algunos casos ni siquiera es necesario estar previamente inscripto en el registro de postulantes.

Eduardo explicó además que muchas de esas convocatorias están destinadas a adolescentes, grupos de hermanos o niños con alguna discapacidad, perfiles para los cuales suele ser más difícil encontrar familias adoptivas.

Cómo comenzó su historia

Aunque Eduardo y su pareja ya habían confeccionado su legajo en Jujuy, finalmente conocieron a su hijo a través de una convocatoria pública de la provincia de Salta.

“Yo no me quedé solamente esperando. Entraba a mirar los llamados abiertos y ahí vi el de Salta, donde estaba mi pequeño”, relató.

El niño tenía cinco años y había pasado prácticamente toda su vida en un hogar.

La pareja viajó a Salta y allí comenzó un proceso de vinculación que duró aproximadamente entre diez días y dos semanas. Durante ese tiempo se encontraron progresivamente, compartieron salidas y comenzaron a construir confianza, siempre acompañados por psicólogos y asistentes sociales.

“Nosotros lo adoptamos, pero él también nos adoptó”

Uno de los momentos más emotivos de la historia ocurrió durante esa etapa de vinculación.

Eduardo recordó que, después de varios días de convivencia, integrantes del equipo interdisciplinario fueron a observar cómo estaba el niño.

“Cuando vio llegar a las chicas del equipo, se vino corriendo con nosotros como diciendo ‘vienen por mí, no dejen que me lleven’”, contó.

Para Eduardo, ese momento confirmó que el vínculo ya estaba formado.

“Por eso siempre digo que nos hemos adoptado mutuamente. Él también nos eligió” “Por eso siempre digo que nos hemos adoptado mutuamente. Él también nos eligió”

Una historia que cambió tres vidas

Cuando llegó a la familia, el niño tenía dificultades en el lenguaje y había sido considerado dentro de un diagnóstico de autismo.

Con el tiempo, luego de consultas con neurólogos, psicólogos, audiólogos y otros profesionales, la familia entendió que muchas de sus dificultades estaban relacionadas con la falta de estimulación y de vínculos afectivos durante sus primeros años.

“Una vez que se vinculó con nosotros comenzó a ir a un centro terapéutico. Se determinó que no era autista, sino un chico que no había sido estimulado”, explicó Eduardo.

Tres años después, la realidad es completamente diferente.

“Ahora estoy arrepentido de haberle enseñado a hablar porque no se calla un segundo”, bromeó.

Actualmente, su hijo va a la escuela, practica deportes, hace teatro y disfruta de una vida familiar rodeado de abuelos, tíos y primos.

“Es un niño maravilloso. Es muy feliz, le va súper bien en la escuela, hace deporte, hace teatro y nos ilumina todos los días” “Es un niño maravilloso. Es muy feliz, le va súper bien en la escuela, hace deporte, hace teatro y nos ilumina todos los días”

El deseo de ser padre

Eduardo también contó que siempre tuvo el deseo de formar una familia y que, junto a su pareja, había hablado durante años sobre cómo querían criar a un hijo.

“Yo soy homosexual, tengo una pareja homosexual, somos dos papás. En algún momento pensé que quizá no iba a poder ser padre, pero siempre tuve ese anhelo”, relató.

Aseguró además que la red familiar resulta fundamental dentro de cualquier proceso adoptivo.

“No solamente tiene dos papás. Tiene abuelas, tíos, primos, toda una red familiar y de contención” “No solamente tiene dos papás. Tiene abuelas, tíos, primos, toda una red familiar y de contención”

“Adoptar cambia la vida de un niño y también la de uno”

Al finalizar la entrevista, Eduardo insistió en la necesidad de buscar información en los organismos oficiales y no dejarse llevar por comentarios o experiencias negativas difundidas en redes sociales.

Recomendó que quienes tengan interés en adoptar se acerquen directamente al Registro de Adopción para recibir asesoramiento y conocer cuáles son los requisitos.

Su mensaje final resumió toda la experiencia:

“Dar una familia a un niño que no la tiene realmente cambia la vida de ese niño y también cambia la vida de uno” “Dar una familia a un niño que no la tiene realmente cambia la vida de ese niño y también cambia la vida de uno”