En diálogo con Canal 4 y Todojujuy.com el Sr. Francisco Orellana relató sobre su situación “Decir violencia de género en Jujuy parece que existiera uno porque desgraciadamente la Jueza que tenemos, la Jueza Cruz, no presta ni da atención al hombre. Lo que me pasó a mí fue que mi ex esposa presentó una denuncia falsa con la ayuda de otras personas que ni siquiera se acercaron a preguntarme o decirme cómo era esto.”

Al referirse puntualmente a los casos de violencia de género que se desarrollan en el Juzgado de Violencia de Género N° 1 cuya titular en la Dra. Mónica Cruz Martínez, el Sr. Orellana explicó: “Supuestamente en violencia de género se trata psicológicamente con equipos de trabajo a la primera persona que es la que ataca porque se supone que violencia de género es cuando un hombre ataca a una mujer o cuando una mujer ataca a un hombre. Género somos dos, nos guste o no pero acá en Jujuy no hay eso”

“Acá en Jujuy lo único que hay es defender a la mujer, los varones no tenemos defensa” comentó Francisco Orellana.

FRANCISCO ORELLANA - "No hay justicia en Jujuy sobre violencia de género. Que no mientan"

Sobre los casos a los que se refiere de falsas denuncias, Francisco Orellana explicó: “Hay mujeres que desgraciadamente no sé por qué usan este tipo de temas para irse de la casa o para sacarte de la casa y quitarte todo pero acá la justicia hace mal porque no comprueba los hechos. En mi caso personal, no me llegó ninguna notificación ni citación ni a mi abogado. El Juzgado de Violencia de Género N°1 que preside la Jueza Cruz Martínez debía notificarme a mi para que yo me presente porque si es que soy una persona agresiva, si es que soy una persona que puedo “asesinar” a alguien porque para eso es violencia de género, no lo hicieron”

Sobre su caso personal, Orellana detalló: “Conmigo la pegaron mal y fue la Jueza Cruz porque es la única jueza que está acá de violencia de género. Yo hoy le pregunto y le pregunté mandándole una nota ya que hace seis meses a mí se me venció y ya hace seis meses que podría volver a mi domicilio y hasta el día de hoy la Jueza Cruz Martínez no me respondió.”

“Hay algo que me duele más, yo por un lado medianamente tengo un trabajo, me defiendo, sigo mi vida, pero hay muchos hombres que están tirados en la calle, no tienen cómo defenderse porque si hay sospecha de violencia de género ya lo dejan a un costado. ¿Por qué no averiguan primero antes de acusar?” Orellana continuó describiendo.

“En el caso mío, la acusación fue que según ella yo tenía doble vida y hasta el día de hoy sigo solo, no tengo una doble vida” remarcó Orellana

¿No se consideraron en el Juzgado las pruebas que usted presentó?

“No, ni me las recibieron. Soy discapacitado porque soy diabético, hipertenso, arrítmico, tengo un sten y cáncer a la próstata pero para la justicia no vale eso si es varón. Ahora si es mujer que tiene una discapacidad del 1,5% porque eso está dado por el Ministerio entonces si es discapacidad” respondió Francisco Orellana.

¿Actualmente cuál es su situación?

“No hay justicia en Jujuy sobre violencia de género, que no mientan porque no hay. El hombre que es acusado de violencia de género es tirado a la calle y ese hombre termina siendo borracho o drogadicto” argumentó Orellana.

Sobre la forma de resolución de los casos y cómo trabaja la Jueza Mónica Cruz Martínez, Orellana explicó: “Traté de hablar con la Jueza Cruz Martínez pero nunca está o está muy ocupada. Yo presenté una nota pero no me recibe. Mi abogado me dijo que hay que ver cómo llegar a la jueza Cruz Martínez porque o está muy ocupada o no está y lamentablemente eso no sirve. Sino está, no tiene por qué estar en ese cargo, tiene que estar otra persona y que realmente se ocupe de estos problemas, no sólo el mío. Son 81 personas que tienen acusaciones en San Salvador de Jujuy y entre esas 81 hay 4 abuelos mayores de 75 años, hay uno de 87 años que lo acusaron pero no comprobaron. No hay ninguna comprobación, eso es lo que me duele. Yo no digo que todos somos santos, que todos son buenos, hay gente que tiene sus problemas. La justicia tiene que encargarse de eso, ver y comprobar”.