Opinión.. No olvidemos las bases: prospección y exploración minera

La actividad minera inicial, o sea los trabajos de prospección y exploración para descubrir un yacimiento que generalmente no va a superar en tamaño a un estadio de futbol, son considerados de “alto riesgo económico” ya que no es simple ni de bajo costo, y las posibilidades de no encontrar nada son siempre altas. Las empresas y particulares que se dedican a este tipo de trabajos, requieren, entre otras competencias, niveles elevados de conocimiento geológico, minero, ambiental, social, económico y legal que les permitan minimizar el riesgo lo máximo posible y aspira a tener éxito 1 de cada 100 veces que lo intentan.