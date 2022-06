Sistema penal juvenil.. "No queremos más menores presos", dijo la jueza Pilar Medina

PILAR MEDINA - Jueza de Menores TJ.mp4

La edad de imputabilidad

Pilar Medina es una de las juezas que considera que la edad de imputabilidad, que está determinada en 16 años, debe ser reducida en la Argentina. Sin embargo, explica su postura: "Cada vez que hablo de ese tema soy cuestionada - dice -. Desde hace muchísimo tiempo se vienen presentando proyectos en el Congreso para modificar y disminuir la edad de imputabilidad. Eso no puede ir solo, tiene que ir acompañado con políticas públicas que permitan que esa modificación se pueda adecuar a nuestras convenciones internacionales".

Esa explicación viene dada porque la Argentina no puede bajar esa edad de punibilidad sin incurrir en responsabilidad internacional, ya que los tratados que el país suscribió y que tienen jerarquía constitucional establecen que los Estados que tienen una determinada edad de punibilidad no pueden bajarla.

Medina dice que, para ella, esas edad "tendría que ser a los 14 años" y agrega: "Pero eso es una cuestión mía, por mi experiencia . Pero no es solamente bajar la edad sino cambiar las cosas porque no podemos poner a los niños en los mismos lugares que a los mayores".

En esa línea, agrega: "No queremos más niños presos, queremos niños protegidos como sujetos de derechos a los cuales se les vulneran los derechos. El que esté constantemente considerando que no debería ser así seguramente no está vivenciando con el tema de niños, niñas o adolescentes".

sistema penal juvenil Menores privados de su libertad. /Unicef

Adicciones, delincuencia de menores y sistema penal juvenil

Consultada sobre la relación entre adicciones y delincuencia, Medina observa que "cada vez hay más hechos violentos" y que "todo está conectado": "Yo siempre hago hincapié en el tema de las drogas y digo que nuestra provincia desde hace muchísimos años dejó de ser lugar de paso para ser lugar de consumo. Conseguir droga es fácil y manejamos de la peor droga porque somos una provincia pobre y, así, nuestros niños, niñas y adolescentes están cayendo en las adicciones".

Según comenta, en Jujuy hay chicos que comienzan a consumir drogas desde los siete años, si bien lo más común es a partir de los 12. "Son niños a los cuales se les quita uno de sus principales derechos: el de poder decidir; porque la droga lo primero que hace es romper con nuestra capacidad de decisión", dice.

A partir de ese punto, la jueza es contundente: "Si queremos un menor grado de delincuencia juvenil tenemos que trabajar con las adicciones, muchísimo y a la par, porque hay chicos que son usados para delinquir, pero hay otros que comienzan por necesidad que puede ser hambre o droga. La verdad es que la mayoría de los chicos que delinquen no tienen contención familiar".