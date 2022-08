Obispo César Daniel Fernández: "Jujuy es como mi casa"

“La gratitud comenzó a aparecer desde el primer día. Fui sacerdote en Buenos Aires durante 27 años, de allí fui obispo en Paraná (Entre Ríos) y recién me vine para acá. Pero desde el primer día expresé mi gratitud por lo que me tocó pasar y la tarea que tenía por delante”, comenzó expresando César Daniel Fernández.

El Obispo remarcó por sobre todas las cosas la generación de muchas amistades y el apoyo de la gente. “El trabajo en conjunto con toda la sociedad es lo que más me reconforta. Me siento muy bien ubicado y tratando de hacer lo que mejor puedo y sé”.

En otro momento de la charla, César Daniel Fernández dijo que tiene muchas esperanzas de poder seguir haciendo el bien. “Mi idea es seguir comprometiendo a más gente en la tarea evangelizadora de la iglesia. Estamos en un tiempo en el que la iglesia quiere escuchar a todos y necesita de todos los bautizados. Debemos ser sujetos activos de nuestra fe”, remarcó el Obispo de Jujuy.

Los jujeños y su compromiso con la Iglesia

Sobre este tema, el Obispo de Jujuy dijo sentirse reconfortado: “La fe la llevamos muy adentro y eso facilita mucho porque enseguida uno tras la propuesta del evangelio encuentra conexión y respuesta en cada corazón que se siente movido a vivir una fe que debe ser cada vez más comprometida”.

César Daniel Fernández remarcó que michas veces cuando las cosas no van bien, “nos tenemos que interrogar porque muchas veces los que no hacemos las cosas bien somos los propios cristianos”.

obispo fernandez El obispo César Daniel Fernández.

Jujuy aferrado en el corazón del Obispo

Hacia el final de la entrevista con Todojujuy.com, el Obispo de Jujuy manifestó: “Me siento como en mi casa. Si me preguntan si quiero volver a algún otro lado me quedaría en Jujuy. Siento que este es mi segundo hogar”.

Sobre el pueblo jujeño, Monseñor César Daniel Fernández, expresó: “La gente me enseñó la enorme capacidad de lucha y sacrificio. Es un pueblo muy heroico y sufrido desde sus orígenes. Tiene mucho dentro para dar y contribuir al bien de la Iglesia como cristianos”.