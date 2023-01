Concurso del tamal en Palpalá (6).jpg

Palpalá enmarcada como ciudad de evento, con una gran concurrencia de familias de distintos puntos de Jujuy, se desarrolló el tradicional festival.

En este sentido, la coordinadora de Adultos Mayores, Beatriz Bejarano, manifestó que “ésta es la cuarta edición organizada por la Municipalidad de Palpalá. Es una premisa del intendente Rubén Eduardo Rivarola contener a las personas de la tercera edad, y crear proyectos y actividades, es así que surge este concurso”.

Concurso del tamal en Palpalá.jpg

En la misma línea, la funcionaria destacó que "en esta oportunidad son 38 participantes de distintas edades, pero el 70 por ciento son adultos mayores. Superamos las expectativas, el año pasado tuvimos 24 participantes sólo de Palpalá, este año se sumaron de las localidades de Humahuaca, Los Alisos, Puesto Viejo, Perico, Río Blanco, San Salvador de Jujuy y Carahunco”. Asimismo, señaló que "fueron convocados 3 jurados Chef de Palpalá y un periodista del diario El Tribuno. Quiero agradecer a todos los participantes, desde el municipio siempre se colabora con la economía porque ellos están vendiendo una producción y de esta manera el ejecutivo los contiene”.

Concurso del tamal en Palpalá (3).jpg

Por su parte, Emilce Rodríguez, Chef. Jurado en el Concurso, expresó que “están todos muy ricos, muy buenas y diferentes formas de elaboración, las técnicas que utilizan, los tipos de carnes. Por ejemplo, probamos los de charqui y cordero que está barbaros. Me parece espectacular la concurrencia para la familia y sobre todo para los adultos que son los que saben”.

A su turno, la ganadora del Concurso, Mirta Estela Bautista, manifestó su emoción por haber resultado la flamante ganadora “estuve acompañada por mi mamá que también me ayuda con la elaboración, es la que me enseñó. Presentamos 3 clases de tamales, de cabeza de vaca, cabeza de chancho y charqui. Me fue muy bien con la venta, vendimos todo lo que trajimos. Me parece muy linda esta iniciativa, son muchas las personas que se dedican a la venta de tamales. Quiero agradecer a mi mamá, a mi abuela, que son las que me enseñaron este trabajo, vivimos de la venta de tamales, me voy muy contenta y emocionada”.