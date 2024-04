Paritarias 2024: Gobierno y gremios docentes vuelven a reunirse

El llamado llega después de los últimos encuentros de febrero pasado, donde el Gobierno confirmó el incremento salarial del 30%, que primero se iba a abonar en tres cuotas, luego se acortó a dos y finalmente se pagó en una sola cuota.

Primer trimestre en las Paritarias 2024

El Ministro de Finanzas de la provincia Federico Cardozo, había destacado el esfuerzo que significó el aumento, y adelantó que se realizarán “evaluaciones mensuales de la situación financiera de la provincia para determinar la viabilidad de futuros aumentos salariales”.

El funcionario había asegurado que no existe una cláusula gatillo con los gremios estatales, ya que los recursos no siguieron el año pasado a la inflación. “No podemos comprometer las financias de la provincia. Si poníamos la cláusula, no sabemos si la podríamos cumplir”, afirmó.

Reuniones por salud

Funcionarios provinciales se reunieron con los gremios de la sanidad y colegios de profesionales de la salud, luego de las medidas de fuerza de médicos, enfermeras y el resto del personal que cumple funciones en el sistema sanitario público.

Paritarias 2024 con salud (Foto archivo) Paritarias 2024 con salud (Foto archivo)

En el encuentro, del cual participó gobernador Carlos Sadir y los ministros de esa área y de Hacienda y Finanzas, informaron que hubo una serie de propuestas para mejorar las condiciones laborales, con tres ejes como la evaluación, el nuevo organigrama y la reglamentación de la ley por el escalafón salarial.

Resolvieron que la evaluación para el personal de salud queda sin efecto por el momento, trabajarán en el organigrama por la falta de algunos cargos o jefaturas y plantearán una nueva ley por el escalafón, buscando satisfacer las exigencias del sindicato.