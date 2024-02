El aumento del 30% a empleados estatales será en un solo pago

Funcionarios provinciales confirmaron que el aumento de 30% para empleados de la administración pública provincial será en un solo pago, y no en dos como se había anunciado.

“La paritaria no está cerrada” , marcó el ministro, que confirmó que analizan los planteos puntuales de cada gremio. “También se incrementaron las asignaciones familiares en el mismo porcentaje, y subirán un poco los pisos”, informó.

Adelantó que mes a mes analizarán las posibilidades financieras de la provincia para dar nuevos aumentos. “Nación tiene cosas pendientes con las provincias”, y dijo que la quita de fondos del Impuesto a las Ganancias representa una pérdida anual para Jujuy de 50 mil millones de pesos.

Cardozo reafirmó que no existe una cláusula gatillo en las paritarias 2024 con los gremios estatales, ya que los recursos no siguieron el año pasado a la inflación. “No podemos comprometer las financias de la provincia. Si poníamos la cláusula, no sabemos si la podríamos cumplir”, afirmó.

Sobre las chances de incrementar la ayuda escolar provincial, que hoy es de 15 mil pesos, y llevarla a 70 mil como Nación, Cardozo dijo que para la provincia es imposible. “El año pasado era de 7 mil. Este año la subimos a 15 mil, más del 100%. Para nosotros un incremento como el que hizo Nación es inalcanzable”, puntualizó.

Sobre la situación del transporte y los subsidios, Cardozo dijo que viajaron a Buenos Aires funcionarios provinciales para dialogar con autoridades de SUBE. “Queremos el subsidió a través de la tarjeta para los usuarios de Jujuy. Nación se comprometió a que los subsidios que haya en el AMBA, se trasladarán a las provincias”, cerró.

“Tenemos que darle una respuesta la gente”

El ministro de Gobierno Normando Álvarez García, dijo que la situación económica de los trabajadores ameritaba que el aumento se pague en un solo tramo. “Tenemos que darle una respuesta la gente”, dijo, aunque agregó que “todos sabemos que no alcanza”.

Destacó que el gobernador Carlos Sadir decidió abonar el bono en solo dos cuotas, y que el pago del incremento en un solo pago es “otro esfuerzo”, al tiempo que destacó la postura de los gremios. “La mayoría de los dirigentes actúa con responsabilidad, y lo menos que tiene que hacer el gobierno es darles respuestas también”.

Álvarez García confirmó que el incremento no será solo para los gremios docentes, sino para los 90 mil empleados públicos de la provincia. “Creo que es una buena noticia. Hay un compromiso que después del 15 de marzo nos volveremos a sentar, porque la situación económica que esta complicada”, cerró.

