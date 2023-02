“Es una situación no grata para ninguno”, dijo el secretario general de la Asociación Bancaria, Mario Murillo , y lamentó que la gente se vea afectada por la medida, pero advirtió que si no hay solución con las cámaras empresariales, el paro se profundizaría .

“Si no hay acuerdo, las medidas se irán recrudeciendo con paros de 48 o 72 horas y afectando la recarga de los cajeros automáticos” , y responsabilizó a la dura postura de los empresarios por el primer paro bancario del 2023.

Aseguró que las cámaras tienen una postura inflexible, y detalló que aún no pueden cerrar las paritarias del 2022. “Teníamos una cláusula de revisión en diciembre, pero no quisieron dialogar del tema. Cerramos en 94.1% y la inflación fue de 98%. Había una diferencia que no se trató en diciembre”.

Mario Murillo - Asociación Bancaria Paro por 24 horas y analizan profundizar la medida

“Para este año ofrecieron un 5% mensual durante seis meses. Después nos íbamos a sentar a charlar, pero nos pagarían a mes vencido”, explicó, y dijo que el tema del impuesto a las Ganancias es otro punto clave para acordar y evitar más medidas.

Murillo afirmó que si bien no hay buena predisposición de la otra parte, “no dejamos de ser positivos y creemos que próximamente vamos a llegar a un acuerdo”, aunque subrayó que no hay fecha para un nuevo encuentro. El dirigente sindical dijo que la próxima semana habrá un plenario de secretarios generales de todo el país para definir medidas futuras.

Los reclamos

La Asociación Bancaria reclama cerrar las paritarias del 2022, acordar los incrementos de este año, y que el sector empresario se haga cargo de parte del Impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores, informaron los voceros gremiales.

Paro bancario en Jujuy.jpg Paro bancario en Jujuy

Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, subrayó que la respuesta fue negativa a los pedidos. "Estamos reclamando una compensación. Mientras no haya, no habrá paritaria posible que podamos acordar", remarcó Palazzo.

Postura de las cámaras

Las principales cámaras patronales bancarias informaron que durante la jornada de paro de hoy redoblarán esfuerzos "a fin de reducir los inconvenientes que tal medida de fuerza pueda tener para los usuarios financieros" y aseguraron que "mantienen el diálogo abierto".

A través de un comunicado difundido por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), detallaron la oferta presentada.

"Calculado sobre diciembre 2022: 11,5% desde enero 2023, 9% desde marzo 2023, 9% desde mayo 2023, revisión a fines de mayo 2023. Esto llevaría el básico inicial a $258.184 en enero de 2023", indicaron las entidades a través de un comunicado.

Informaron que fue ofrecido un "0,7% para los sueldos de diciembre 2021, de manera que la evolución de los salarios iguale a la evolución de precios del año 2022", y aclararon que los aumentos también impactarán en el bono del 'Día del Bancario' que se paga en noviembre y que en 2022 fue de 185.000 para categorías iniciales, llegando a $260.000 para las categorías más altas.