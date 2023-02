Ratificaron el paro bancario en Jujuy para este jueves

bancos jujuy.jpg Paro bancario por 24 horas en Jujuy (Foto ilustrativa)

La marcha para visibilizar la medida comenzaría en la sede de la Asociación Bancaria de Jujuy en calle Independencia, y recorrerá las adyacencias de las entidades crediticias de San Salvador de Jujuy, pero no se prevé un acto final ni cortes de calles.

El sindicalista que encabeza el gremio en Jujuy, aseguró que no hay chances de evitar el paro bancario, y que se anunció la semana pasada para darle tiempo a las autoridades de ANSES de reprogramar el pago de las obligaciones.

Mario Murillo - Asociacion Bancaria de Jujuy Paro para el jueves 23

Fundamentos del paro bancario

La medida de fuerza se confirmó el jueves pasado luego de que fracasara la reunión paritaria con las entidades bancarias. "Hemos planteado, más allá de los porcentajes y revisar las paritarias del 2022, que el sector empresario se haga cargo de parte del impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores. La respuesta ha sido negativa", afirmó Sergio Palazzo, secretario general nacional.

El gremialista nacional no descartó "para intensificar las medidas" si los empresarios no acceden a sus pedidos. "Estamos reclamando una compensación. Mientras no haya, no habrá paritaria posible que podamos acordar", remarcó Palazzo.

"La paciencia tiene un límite y por eso se va a tomar una medida de fuerza. Cada seccional va a tener la facultad de poder movilizar en su territorio, así que seguramente habrá movilizaciones en las puertas de los bancos", detallo el dirigente nacional.

La propuesta

La semana pasada las principales cámaras patronales dieron detalles de la oferta presentada durante la frustrada reunión paritaria. "Calculado sobre diciembre 2022: 11,5% desde enero 2023, 9 % desde marzo 2023, 9 % desde mayo 2023, revisión a fines de mayo 2023. Esto llevaría el básico inicial a $258.184 en enero de 2023", indicaron las entidades a través de un comunicado.

Entre las firmantes del texto se encuentra la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

Las cámaras informaron que fue ofrecido un "0,7% para los sueldos de diciembre 2021, de manera que la evolución de los salarios iguale a la evolución de precios del año 2022". "Cabe mencionar que estos aumentos también impactarán el bono del "Día del Bancario" que se paga en noviembre y que en 2022 fue de 185.000 para categorías iniciales, llegando a $260.000 para las categorías más altas", detallaron los empresarios del sector.