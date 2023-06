CEDEMS anunció medidas de fuerza CEDEMS anunció medidas de fuerza





4-Con respecto a la reforma Constitucional se planteó que quita el legítimo derecho a la protesta por derechos constitucionales que hoy no se cumplen, cómo también quita la posibilidad de votar cada dos años y otorga al gobierno electo la mayoría automática en la Legislatura. Sobre ambos puntos se resolvió llevar el debate a las escuelas, realizar clases públicas y una jornada de concientización el viernes 9 de junio. También producir videos para difundir ampliamente en las redes sociales.



5-Se sumó a las resoluciones de Asamblea la unidad y coordinación con otros gremios para fortalecer un plan de lucha común. Antes de iniciar la asamblea llevaron el saludo y apoyo a la docencia miembros de la Directiva de Uatre Ledesma y delegados azucareros.



6-Con respecto al derecho a huelga se resolvió defenderlo y luchar para que no haya descuentos por ejercer un derecho constitucional. También se votó el constituir un fondo de huelga con aportes voluntarios de afiliados.



7-Otro de los temas tratados fue seguir la lucha por el pago de la 7ma hora a los preceptores que vienen sufriendo la problemática del no pago de esa hora agregada.

ADEP también anunció paro

La resolución del Congreso Provincial de ADEP decretó para este lunes 5 de junio un paro en toda la provincia, para nivel inicial y primario en todas sus modalidades, en rechazo al aumento del 10% por el mes de mayo entre algunos puntos.

El paro es por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Con concentración en la sede del gremio a partir de las 9.30 y posterior movilización por distintas arterias de la ciudad.