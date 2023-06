Zamora comentó a TodoJujuy.com ,"Las fechas de exámenes estaban previstas para la semana previa a las vacaciones de julio. Y ya estamos encima de eso y los chicos no han empezado en algunos casos. Esto recién están comenzando después de más de diez días de ausentismo en las escuelas. Cómo sabemos que necesitan a veces de un acompañamiento para hacer preguntas de algo que no entiendan, van a pasar las mesas de exámenes a la segunda semana de agosto al 9, 10 y 11".

"Nosotros no podemos tocar las vacaciones de julio ni la fiesta de los estudiantes. Lo que se está haciendo es apuntar a la parte de los contenidos esenciales de cada nivel y que lo que trabajan los chicos tengan que hacer muchos ejercicios en clase que algo de esos ejercicios lo puedan hacer en la casa también especialmente que estoy hablando del secundario que es el más complejo".

"En jornada completa es como un poco más fácil o con la hora extra que apunta matemática y lengua, se puede trabajar la parte de lengua a través de un texto de ciencias naturales, es decir un poquito más fácil poder recuperar siempre apuntando a lo que es los contenidos prioritarios o esenciales.”

En relación al nivel secundario, Zamora explicó “tenemos que ver qué es lo más importante, volverlo a retomar a estos contenidos y ver que los estudiantes los han captado bien. Tenemos el segundo y el tercer trimestre para hacerlo, cuestión que el estudiante llegue a fin de año con los contenidos esenciales o básicos bien aprendidos y después bueno les damos opciones que trabajen por ejemplo, puede ser en proyectos integrados, puede ser asociando una o más materias que manejen una temática compartida. Eso lo define cada colegio”.

“Con los días estos que se han perdido tendrán que llegar y hacer un repaso, hacer un diagnóstico en qué situación están los chicos y a partir de ahí ya cada institución va a manejar cómo quiere recuperar estos días de clase. Nosotros lo que hacemos en esos lineamientos o sugerencias, es todo orientador, inclusive el régimen académico, ese también prevé en las páginas 13 y 14, prevé algunos lineamientos también para poder hacer el acompañamiento a las trayectorias escolares que también puede ser útil en el caso de recuperación de días de clase”.

Anuario escolar

En relación al anuario escolar la Secretaria de Gestión Educativa, dijo “Esto también está previsto en el anuario escolar en el caso de que por situaciones extraordinarias no tengan clases los chicos que pueden también en los directivos ver de qué manera el cuerpo docente obviamente pueden hacer para recuperar los días de clase.”

Va a salir por resolución porque al haber una modificatoria del anuario sí o sí tiene que ser resolución. Va a salir por resolución porque al haber una modificatoria del anuario sí o sí tiene que ser resolución.

Todavía están a tiempo de no perder la calidad educativa de los alumnos, “yo creo que todavía estamos a tiempo de que eso no pase. Haciendo, inclusive pueden hacer alguna actividad que esté contemplada también desde la virtualidad. Yo creo que hay estrategias que puede manejar tranquilamente el docente para que no pase esto” finalizó Alicia Zamora.