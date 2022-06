En esta ocasión, compitió en el sudamericano que se postergó del año pasado por la pandemia y estuvo en dos competencias. Una de 15 km en donde finalizó en el cuarto lugar y otra de 42km, que ganó.

FERNADO DAZA - Médico ciclista

"Me cuesta identificar las emociones"

b4b0c846-201f-4865-b605-58058f8c81a9.jpg Fernando Daza, campeón sudamericano de patín en 42 kilómetros.

Fernando Daza dialogó con Todo Jujuy y expresó su satisfacción de seguir haciendo lo que más le gusta con mucha paciencia, disciplina y perseverancia.

"Desde que volví a ponerme la camiseta de la Selección Argentina me cuesta registrar e identificar las emociones que me genera. Ahora después de competir en éstos juegos sudamericanos y poder llevarme el oro en la carrera que mas entrené, tampoco encuentro palabras para describir la emoción y alegría que me genera. Agradecer a todos nuevamente, familia amigos, compañeros y al equipo de la Selección Argentina, por ayudarme a formar parte de esto", expresó.

Asimismo, comentó que su próximo objetivo es prepararse para competir en el torneo mundial de patín carrera que se llevará a cabo en el mes de noviembre en Argentina.

Colaboración en la pandemia

En su otra faceta, la de médico, Fernando Daza tuvo una importante participación cuando fue el peor momento de la pandemia de Covid-19 en el país. En el mes de abril del 2020 se incorporó a la ONG fundación "Telmed" y trabajó de forma voluntaria.

Su función fue ofrecer diagnóstico gratuito de Tomografías y RX de tórax, para pacientes con sospecha o diagnóstico de Covid-19, definiendo severidad de infección y previniendo muertes.