Piden donaciones de televisores para niños hospitalizados de Jujuy

Fundación. Se les rompió el techo y no pueden recibir a personas en situación de calle

Hay que tener en cuenta que muchos de los chicos que llegan a ese nosocomio no pueden moverse a la sala de juegos por la complejidad de la patología que poseen o por haber sufrido algún accidente, entonces es sumamente importante que puedan distraerse mientras se recuperan.

Niños con Covid-19 internados en el Hospital Materno Infantil de Jujuy.jpg Hospital Materno Infantil de Jujuy / llamado a la solidaridad.

En ese marco, Raquel, una de las enfermeras que realiza este pedido, le comentó a TodoJujuy.com que "algunos de los televisores no funcionan o no tienen sonido. No pedimos que sean nuevos ni de alta gama, solo que funcionen así puedan hacer amena la internación de cada niño ya que a veces están más de 10 días internados. Contamos con sus buenos corazones".