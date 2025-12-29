Por los temporales en Jujuy, tres verduras registraron aumentos significativos: cuáles son

Este lunes 29 de diciembre se registraron aumentos inesperados en tres verduras clave del consumo diario: papa, cebolla y zanahoria. Según explicaron los puesteros, se trata de subas repentinas vinculadas a las lluvias de los últimos días , que afectaron las plantaciones y generaron faltantes momentáneos.

Lucila, vendedora del Mercado de Concentración, confirmó a TodoJujuy.com que la escalada de precios sorprendió tanto a comerciantes como a clientes.

Según destacó Lucila, el aumento de la papa fue "de golpe", ya que hasta ayer domingo, los precios se mantenían estables. En ese sentido detalló:

Bolsa de papa: pasó de $8.000–$9.000 a $14.000 en un solo día.

Kilo: ahora cuesta $1.000; ayer se vendía 2 kg por $1.000.

Cebolla

Se encuentra en distintos negocios o puestos de los mercados entre $800 y $1.000 el kilo.

Zanahoria

En tanto, la zanahoria ayer valía $700–$800 y hoy cuesta entre $1.000 y $1.500.

Lucila señaló que los incrementos están directamente relacionados con las condiciones climáticas: “Más que nada esta suba fue por la lluvia que lastimó las plantas, esto va a ser hasta el viernes más tardar”, sostuvo.

En ese sentido, recomendó a los consumidores "aguantar esta semana", ya que los valores podrían estabilizarse en los próximos días.

Cómo fue el consumo en Navidad 2025

Aunque el consumo de verduras fue bajo durante las fiestas, sí hubo ventas importantes en frutas.

“Dentro de todo, el consumo en las verduras fue muy poco en Navidad. Frutas sí, se consumió mucho. A pesar de los precios, se consumió bastante”, explicó Lucila.

Las verduras que más se llevaron para la cena navideña fueron choclo, papa, cebolla y tomate para las ensaladas. Entre las frutas, lideraron las ventas manzana, pera, ciruela, banana y especialmente cereza.