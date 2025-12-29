lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 13:09
Mercados.

Por los temporales en Jujuy, tres verduras registraron aumentos significativos: cuáles son

Tres verduras registraron fuertes aumentos este 29 de diciembre en los mercados de Jujuy. Los vendedores explicaron los motivos de los incrementos.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Aumentos de verduras

Aumentos de verduras

Este lunes 29 de diciembre se registraron aumentos inesperados en tres verduras clave del consumo diario: papa, cebolla y zanahoria. Según explicaron los puesteros, se trata de subas repentinas vinculadas a las lluvias de los últimos días, que afectaron las plantaciones y generaron faltantes momentáneos.


Aumentos para enero 2026
Economía.

Prepagas, alquileres, nafta y transporte: uno por uno, todos los aumentos de enero 2026
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Atención.

Los horarios de los colectivos urbanos en San Salvador de Jujuy para Año Nuevo

Lucila, vendedora del Mercado de Concentración, confirmó a TodoJujuy.com que la escalada de precios sorprendió tanto a comerciantes como a clientes.

Cuánto aumentaron la papa, la cebolla y la zanahoria

Papa

Según destacó Lucila, el aumento de la papa fue "de golpe", ya que hasta ayer domingo, los precios se mantenían estables. En ese sentido detalló:

Bolsa de papa: pasó de $8.000–$9.000 a $14.000 en un solo día.

Kilo: ahora cuesta $1.000; ayer se vendía 2 kg por $1.000.

verduras mercado

Cebolla

Se encuentra en distintos negocios o puestos de los mercados entre $800 y $1.000 el kilo.

Zanahoria

En tanto, la zanahoria ayer valía $700–$800 y hoy cuesta entre $1.000 y $1.500.

Lucila señaló que los incrementos están directamente relacionados con las condiciones climáticas: “Más que nada esta suba fue por la lluvia que lastimó las plantas, esto va a ser hasta el viernes más tardar”, sostuvo.

En ese sentido, recomendó a los consumidores "aguantar esta semana", ya que los valores podrían estabilizarse en los próximos días.

zanahoria

Cómo fue el consumo en Navidad 2025

Aunque el consumo de verduras fue bajo durante las fiestas, sí hubo ventas importantes en frutas.

“Dentro de todo, el consumo en las verduras fue muy poco en Navidad. Frutas sí, se consumió mucho. A pesar de los precios, se consumió bastante”, explicó Lucila.

Las verduras que más se llevaron para la cena navideña fueron choclo, papa, cebolla y tomate para las ensaladas. Entre las frutas, lideraron las ventas manzana, pera, ciruela, banana y especialmente cereza.

Embed - AUMENTARON TRES VERDURAS EN JUJUY POR LAS LLUVIAS

