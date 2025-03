Por qué Juan Manuel Pulleiro es secretario y no ministro de Seguridad

Según explicó el propio Pulleiro, la Constitución de Jujuy establece que los ministros deben contar con al menos dos años de residencia en la provincia, un requisito que no cumple. “Si bien estuve en el NOA y trabajé en Jujuy y Salta, no tengo la residencia. Por eso se decidió nombrarme secretario de Seguridad en lugar de ministro”, detalló.

Respuesta ante las críticas

Pulleiro también se refirió a las críticas que surgieron tras su designación y destacó que no nació en Salta, sino en Buenos Aires, aunque su vida estuvo marcada por constantes traslados. “Es natural que se cuestione mi designación porque no me conocen. No soy salteño, nací en Buenos Aires. Soy hijo de un militar y recorrí todo el país desde que nací. Esta es mi mudanza número 30”, expresó.