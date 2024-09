Apostar por una idea de negocio y luchar por ella requiere todo tipo de conocimientos, ya sea a nivel personal, empresarial o financiero. Por esta razón, es esencial que los emprendedores se preparen de manera integral para enfrentar cualquier desafío que se les presente en el camino.

Esta preparación integral, también abarca los tiempos y la organización de ellos. “Si un cliente me escribe a las 3am, no necesariamente debo contestar a esa hora, el cliente sabe que no es momento, por lo que tener respuestas automáticas dentro de los canales es una buena idea. Sin embargo no debemos olvidar que estar todo el tiempo dependiente del trabajo relega nuestra vida” planteaba la especialista.

Trabajo Por qué puedes ser un "jefe terrible" cuando sos tu propio jefe en el trabajo

“Ser mi propio jefe” sin tiempos al ocio

Trabajar por mi cuenta me ha ayudado a ganar más dinero y a hacer un trabajo satisfactorio que me apasiona. También me ha convertido en un adicto al trabajo, que aprieta las horas facturables los fines de semana y empuja su hora de acostarse para tachar una cosa más de la lista de tareas pendientes.

La tendencia a trabajar en exceso, impulsada por la culpa, es común entre los trabajadores independientes.

Es un sentimiento persistente que rápidamente puede arruinar un buen momento para todas las personas.

Un estudio de 2021 publicado en el Journal of Experimental Psychology mostró que ver el tiempo dedicado a actividades de ocio como "desperdiciado" socavaba el disfrute de esas actividades.

Los datos de marzo de 2023 del Pew Research Center muestran que muchos trabajadores renuncian al tiempo libre por el bien de su trabajo.

La encuesta a casi 6.000 trabajadores de Estados Unidos, incluidos unos 5.100 que no trabajan de manera independiente, mostró que mientras el 62% de las personas considera que el tiempo libre es un beneficio importante del trabajo, casi la mitad se toma menos tiempo libre del que le permiten sus empleadores.

Sin embargo, cuando más tiempo trabajando equivale a más ingresos (algo que no sucede cuando los empleados son asalariados), la ecuación trabajo-ocio es cada vez más complicada.