Presentaron el libro "Ciudades Azules", una mirada sobre cómo viven las personas con autismo los espacios urbanos

En el Centro Cultural Lola Mora se presentó el libro “Ciudades Azules”, de Álvaro García Resta y Lucía Bellocchio . La publicación propone repensar las ciudades desde la experiencia de las personas con autismo y avanzar hacia entornos urbanos más humanos e inclusivos.

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El arquitecto urbanista explicó que el trabajo que se presentó en Jujuy por invitación de Ramiro Tejeda , parte de una mirada diferente sobre la planificación urbana y de la necesidad de considerar experiencias que muchas veces quedan fuera de los modelos tradicionales. “El libro propone empezar a pensar las ciudades desde la perspectiva de aquellos que no necesariamente comprenden la ciudad de la misma manera que nosotros” , señaló.

Además de ser urbanistas, García Resta y Bellocchio son padres de niños dentro del espectro autista . Según explicó el autor, esa experiencia personal modificó la manera en la que ambos comenzaron a observar y analizar los entornos urbanos.

En su caso, es padre de Manolo, mientras que Bellocchio es madre de Tom. A partir de esas experiencias comenzaron a identificar situaciones, estímulos y características de las ciudades que anteriormente no habían formado parte central de su formación profesional. “Empezar a ponernos en el lugar de ellos para pensar las ciudades nos hizo ver un montón de cosas que no habíamos visto , y en ese lugar intentar compartirlas. Por eso el libro”, explicó García Resta.

Presentaron el libro "Ciudades Azules"

La propuesta apunta a superar una mirada de ciudad basada únicamente en la eficiencia o la modernización y sumar variables vinculadas con las diferentes formas de percibir, recorrer y habitar los espacios.

Para el urbanista, una ciudad inclusiva también debe generar condiciones para favorecer los vínculos entre las personas y disminuir aquellos estímulos o barreras que pueden dificultar la experiencia urbana. “Creo que la ciudad y la tecnología van a estar en un contrapeso azul, que es ciudades que nos conecten, porque si no, la tendencia es a desconectar”, sostuvo.

La mirada de García Resta sobre Jujuy

Durante su visita, el especialista destacó algunos de los espacios públicos y culturales desarrollados en San Salvador de Jujuy y consideró que permiten fortalecer la conexión con el paisaje, la cultura, el arte y otras personas. “Me encanta esta ciudad y creo que están haciendo cosas muy importantes, proyectando lugares como este, como El Cabildo”, expresó.

En ese sentido, afirmó que los propios habitantes y los profesionales locales son quienes mejor conocen las necesidades de una ciudad y sostuvo que su rol es acompañar y compartir herramientas que puedan servir para futuras iniciativas. “Cada vez que vengo veo cambios, cada vez que vengo veo cosas que te dejan sin aire, y eso no es tan común”, destacó.

Ciudades pensadas desde otras experiencias

García Resta consideró que cada vez son más las familias que tienen contacto cercano con personas dentro del espectro autista y que esa realidad genera nuevas preguntas sobre el diseño de los espacios urbanos.

En ese contexto, “Ciudades Azules” busca ofrecer herramientas para quienes se preguntan qué pueden hacer concretamente desde la arquitectura, el urbanismo, la gestión pública o la vida cotidiana. El autor también sostuvo que todavía existe margen para transformar los espacios y generar mejores experiencias. “Soy muy optimista y creo que siempre estamos a tiempo”, afirmó.

Para García Resta, compartir estas nuevas perspectivas permite acelerar cambios y avanzar hacia ciudades capaces de contemplar distintas formas de habitar, sentir y relacionarse con el entorno.