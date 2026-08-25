Autismo en Jujuy: lanzan un programa gratuito para acompañar a familias y personas con TEA

En una fecha significativa para la concientización y el acompañamiento, la Fundación Hablemos de Autismo Jujuy anunció un nuevo proyecto destinado a brindar apoyo a personas con autismo y sus familias.

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Se trata del Programa Puentes 2026-2027 , una iniciativa que busca acercar herramientas gratuitas de atención, detección, diagnóstico, acompañamiento y capacitación para quienes atraviesan esta realidad.

El anuncio se realizó este 25 de agosto, Día Nacional de Ayuda a las Personas con Autismo , una jornada que busca visibilizar la importancia de la inclusión y el acceso a apoyos adecuados.

“ Estamos contentos de poder anunciar hoy, justamente el 25 de agosto, que es el Día Nacional de Ayuda a las Personas con Autismo, este nuevo proyecto que consiste en poder aportar ayuda a las familias y a las personas con autismo ”, explicó Viviana Maza , integrante de la Fundación Hablemos de Autismo Jujuy.

Programa Puentes: atención gratuita y acompañamiento a las familias

El nuevo programa será desarrollado en conjunto con la Universidad Nacional de Tres de Febrero de Buenos Aires, a través de prácticas profesionales vinculadas al área de psicomotricidad.

La propuesta estará a cargo de la licenciada Débora Caro, especialista en autismo y TDA, quien realizará prácticas gratuitas de atención y acompañamiento.

Según explicó Viviana, el programa contempla diferentes líneas de trabajo:

Atención gratuita.

Detección y diagnóstico.

Acompañamiento a familias.

Capacitación.

Herramientas desde la psicomotricidad.

“Estas prácticas son gratuitas, son de atención y a nosotros nos llena de felicidad porque es aportar un granito más de arena para acompañar a las familias y brindarles herramientas de cómo trabajar con sus hijos desde la psicomotricidad”, señaló.

La Fundación Hablemos de Autismo Jujuy presentó el Programa Puentes 2026-2027.

Una propuesta pensada para niños, adolescentes y sus familias

Desde la Fundación remarcaron que el objetivo no es solamente trabajar con la persona con autismo, sino también acompañar a quienes forman parte de su entorno.

La iniciativa apunta a fortalecer a las familias para que puedan contar con mayores recursos en el acompañamiento cotidiano.

“La idea es hacer entrenamiento de la familia y acompañar a su hijo o adolescente con autismo” “La idea es hacer entrenamiento de la familia y acompañar a su hijo o adolescente con autismo”

Además, se brindarán capacitaciones para ampliar el conocimiento sobre esta condición y promover mejores herramientas de acompañamiento.

Cómo acceder al programa

Las familias interesadas podrán inscribirse a través de las redes sociales de la Fundación Hablemos de Autismo Jujuy, donde se encuentra disponible un formulario. Desde la organización explicaron que se solicitan algunos datos para poder organizar la atención y definir la modalidad de trabajo según cada caso.

“Necesitamos una serie de datos porque hay un rango etario para los chicos y para ver cómo se va a trabajar con cada familia y con cada uno de estos chicos”, detalló Viviana.

La búsqueda de una inclusión real

Durante la entrevista, Viviana Maza también reflexionó sobre el camino que todavía queda por recorrer en materia de inclusión.

Explicó que, aunque hubo avances, continúa siendo necesario generar mayor conciencia social para garantizar la participación plena de las personas con autismo en diferentes ámbitos.

“Siempre falta, siempre pretendemos llegar a más lugares, a una toma de conciencia verdadera. En definitiva buscamos la verdadera inclusión de las personas con autismo en cada ámbito, no sólo en el escolar, sino también en el social y laboral” “Siempre falta, siempre pretendemos llegar a más lugares, a una toma de conciencia verdadera. En definitiva buscamos la verdadera inclusión de las personas con autismo en cada ámbito, no sólo en el escolar, sino también en el social y laboral”

Una fecha para visibilizar y acompañar

El 25 de agosto tiene un significado especial para las organizaciones vinculadas al autismo.

Según explicó, en esta fecha, en 1994, se creó Apadea, considerada una de las primeras asociaciones de padres de personas autistas en Argentina.

“Es nuestra gran ONG madre de todas las organizaciones y de padres con autismo que salimos a visibilizar el autismo, a trabajar en la concientización y brindar herramientas”, expresó.

Desde la Fundación Hablemos de Autismo Jujuy remarcaron que el objetivo central de estas acciones es mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.

"Lo único que buscamos es mejorar la calidad de vida de las personas con autismo” "Lo único que buscamos es mejorar la calidad de vida de las personas con autismo”