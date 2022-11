Un corral, las terapeutas, las personas interesadas y los caballos, allí comienza esta magia y ellos actúan cómo si conocieran nuestro interior. Caminar, respirar y eso es todo para que entremos en sintonía, comentaban las chicas.

Curación emocional con caballos.jpg kawallu.sanandoconcaballos Conecta con el espíritu del cabal

“Todas las personas pueden hacer la sanación emocional con caballos”

Esta terapia es vía tierra, por lo que cualquier persona puede intentar este tipo de tratamiento, no hace falta saber montar un caballo ni haber tenido contacto con ellos previamente.

“Los caballos tienen virtudes para esto. La supervivencia de ellos depende de la manada y de estar atentos. Los caballos entran en contacto con nosotros y nuestras emociones y de esta manera espejan nuestras emociones (…) y allí comienza esta actividad con los caballos”

El papel de los facilitadores es fundamental en esto, ya que van acompañando y guiando la actividad, que con el paso del tiempo los caballos van reflejando lo que pasa internamente en casa persona.

Lorena Montiel -.jpg ¿Qué es la sanación emocional con caballos? LORENA MONTIEL – Tratamientos con Caballos

La vivencia de Lorena

Lore se animó a compartir con nosotros su vivencia. En esta charla íntima pudimos ingresar en lo más profundo de cada una de las personas.

“Miriam me dijo…elegí un caballo y hace lo que quieras. Yo fui al más manso que había y fui súper confiada” decía Lorena. “En mi mente yo tenía pensado llegar a un lugar, pero el caballo no me dejaba. En ese momento comencé a conéctame más con el caballo e intentar entender lo que me pasaba” decía Lorena hasta que comentó la menare en la que el caballo le visualizó lo que le pasaba en su vida… en su día a día.

“Los caballos nos dan información de nuestra vida. Miriam me propuso otras actividades con caballos y cambiaron mi vida” finalizó Lorena.

Hoy en Jujuy se encuentran espacios de equinoterapia y espacios sanadores. Lugares que nos permiten entrar en contacto con estos seres hermosos desde lo más profundo.

Lorena Montiel y Miriam Cercos