martes 13 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de enero de 2026 - 12:10
Atención.

Qué hacer si te cruzas con un carpincho o capibara en Jujuy

La presencia de carpinchos en espejos de agua de la provincia genera consultas. Autoridades y especialistas difundieron pautas claras para vecinos y turistas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Carpincho o capibara.

Carpincho o capibara.

Lee además
Foto ilustrativa.
País.

Polémica en Nordelta por un operativo para capturar y trasladar carpinchos
Carpincho o capibara.
Datos.

¿Cuál es la diferencia entre carpincho y capibara?

La aparición de estos animales no representa una novedad. Los carpinchos ya se observaron en temporadas anteriores y su presencia forma parte de un proceso que se desarrolla desde hace varios años.

Por el momento, no se observaron ejemplares en el dique Las Maderas, aunque las autoridades esperan que con el correr del verano puedan aparecer en ese sector. Los espejos de agua se convierten en un ambiente propicio por la vegetación y la tranquilidad de algunas áreas.

Ante la presencia de un carpincho en zonas recreativas, la recomendación principal apunta a observar sin intervenir. No intentar alimentarlo, no tocarlo y no acercarse forman parte de las pautas básicas. El objetivo apunta a no alterar su alimentación natural y evitar que se acostumbren a recibir comida de las personas que visitan los diques.

“Aunque sabemos que son amigables con el entorno, recomendamos a la gente que va al dique en el verano no acariciarlos”, expresó Aparicio. La intención busca evitar reacciones inesperadas del animal ante el contacto directo.

Otra recomendación central se vincula con el respeto por el espacio que ocupan. Mantener distancia permite reducir el estrés del animal y prevenir situaciones que puedan generar miedo o respuestas defensivas.

Carpincho o capibara
Carpincho o capibara.

Carpincho o capibara.

Dónde se ven carpinchos en la provincia

Andrés Aparicio, presidente de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, explicó que el monitoreo de la situación se mantiene de manera constante para conocer el movimiento y la cantidad de animales presentes.

Al consultar a especialistas, algunos referentes indicaron que no coinciden con la presencia de carpinchos en zonas de diques. Según explicaron, se trata de animales introducidos por humanos hace varios años y luego reproducidos en el lugar.

Aparicio precisó que los primeros avistajes se produjeron hace aproximadamente siete años. Desde entonces, los animales se adaptaron al clima y a las condiciones del entorno, lo que permitió su reproducción.

En cuanto al impacto ambiental, señaló que en principio no se registra una alteración directa de la flora y fauna del lugar, ya que los carpinchos son animales herbívoros. De todos modos, el control poblacional se mantiene activo para prevenir desequilibrios.

Carpincho o capibara
Carpincho o capibara.

Carpincho o capibara.

Por qué no deben tratarse como mascotas

Las autoridades remarcaron que los carpinchos no son mascotas y no resultan domesticables. A pesar de su apariencia tranquila, se trata de animales silvestres que no están acostumbrados al contacto cercano con humanos.

“No están acostumbrados a tener contacto directo con la gente. Podemos esperar una reacción no muy buena del animal”, señaló Aparicio al referirse a la importancia de no intentar tocarlos ni interactuar con ellos.

En ese sentido, aclaró que hasta el momento no se registraron episodios de violencia ni reacciones agresivas, aunque eso no elimina la necesidad de mantener conductas responsables frente a su presencia.

Embed - Qué hacer si te cruzas con un carpincho o capibara en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Polémica en Nordelta por un operativo para capturar y trasladar carpinchos

¿Cuál es la diferencia entre carpincho y capibara?

A un mes del asesinato de Juan Vanega "no notamos ningún cambio", dijeron los vecinos

Extenderán la prisión preventiva de los detenidos por el crimen de Juan Vanega

Camiones, caballos y diez días de festival: la vida del jujeño que compite en Jesús María

Lo que se lee ahora
Granizo en Jujuy. video
Tiempo.

Gran parte de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Granizo en Jujuy. video
Tiempo.

Gran parte de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Ola mortal en la Costa Atlántica: El mar está embravecido de una forma antinatural video
Tragedia.

Ola mortal en la Costa Atlántica: "El mar está embravecido de una forma antinatural"

Lugar donde están los perros. video
Maltrato.

Los Perales: qué pasará con perros abandonados tras la detención de su dueño

Pánico en la Costa Atlántica de Bs. As. por una ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos video
Tragedia.

Pánico en la Costa Atlántica de Bs. As. por una ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos

Vivienda de Los Perales donde están los perros solos video
Alarma.

Preocupación en Los Perales: dos perros fueron abandonados al ser detenido su dueño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel