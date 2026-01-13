Qué hacer si te cruzas con un carpincho o capibara en Jujuy

La presencia de carpinchos llamó la atención en distintos puntos de la provincia de Jujuy. Los avistajes se concentraron principalmente en zonas de diques, espacios que durante el verano reciben a vecinos y turistas por actividades recreativas y contacto con la naturaleza.

La aparición de estos animales no representa una novedad. Los carpinchos ya se observaron en temporadas anteriores y su presencia forma parte de un proceso que se desarrolla desde hace varios años.

De acuerdo con la información oficial, los carpinchos se encuentran apostados principalmente en el dique La Ciénaga , en sectores como la curva o pozo de Vargas y la zona del murallón. También se registraron avistajes en el dique Los Alisos.

Por el momento, no se observaron ejemplares en el dique Las Maderas , aunque las autoridades esperan que con el correr del verano puedan aparecer en ese sector. Los espejos de agua se convierten en un ambiente propicio por la vegetación y la tranquilidad de algunas áreas.

Ante la presencia de un carpincho en zonas recreativas, la recomendación principal apunta a observar sin intervenir. No intentar alimentarlo, no tocarlo y no acercarse forman parte de las pautas básicas. El objetivo apunta a no alterar su alimentación natural y evitar que se acostumbren a recibir comida de las personas que visitan los diques.

“Aunque sabemos que son amigables con el entorno, recomendamos a la gente que va al dique en el verano no acariciarlos”, expresó Aparicio. La intención busca evitar reacciones inesperadas del animal ante el contacto directo.

Otra recomendación central se vincula con el respeto por el espacio que ocupan. Mantener distancia permite reducir el estrés del animal y prevenir situaciones que puedan generar miedo o respuestas defensivas.

Carpincho o capibara Carpincho o capibara.

Dónde se ven carpinchos en la provincia

Andrés Aparicio, presidente de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, explicó que el monitoreo de la situación se mantiene de manera constante para conocer el movimiento y la cantidad de animales presentes.

Al consultar a especialistas, algunos referentes indicaron que no coinciden con la presencia de carpinchos en zonas de diques. Según explicaron, se trata de animales introducidos por humanos hace varios años y luego reproducidos en el lugar.

Aparicio precisó que los primeros avistajes se produjeron hace aproximadamente siete años. Desde entonces, los animales se adaptaron al clima y a las condiciones del entorno, lo que permitió su reproducción.

En cuanto al impacto ambiental, señaló que en principio no se registra una alteración directa de la flora y fauna del lugar, ya que los carpinchos son animales herbívoros. De todos modos, el control poblacional se mantiene activo para prevenir desequilibrios.

Por qué no deben tratarse como mascotas

Las autoridades remarcaron que los carpinchos no son mascotas y no resultan domesticables. A pesar de su apariencia tranquila, se trata de animales silvestres que no están acostumbrados al contacto cercano con humanos.

“No están acostumbrados a tener contacto directo con la gente. Podemos esperar una reacción no muy buena del animal”, señaló Aparicio al referirse a la importancia de no intentar tocarlos ni interactuar con ellos.

En ese sentido, aclaró que hasta el momento no se registraron episodios de violencia ni reacciones agresivas, aunque eso no elimina la necesidad de mantener conductas responsables frente a su presencia.