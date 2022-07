294738039_148390981180924_4636581156556784492_n.jpg Vandalismo en la Quebrada de las Señoritas.

Cabe aclarar, que los hechos vandálicos protagonizados en lugares como este, afectan el Patrimonio Cultural, Arqueológico y Paleontológico existente en el territorio provincial. Por lo que se procedió a actuar de oficio de acuerdo a lo establecido por el Art. 127 de la Ley 6050/17, que nos brinda las herramientas legales tendientes a su conservación y mantenimiento.

A fines de enero de este año, dos turistas escribieron en un cerro de la Quebrada de las Señoritas. Situación que generó indignación y encima, las personas que lo hicieron nunca reconocieron su error y lo justificaron.

En el momento en el que ocurrió el hecho, Agustín Prieto, guía de la Quebrada de las Señoritas, se encontraba realizando su labor en el lugar y cuando vio lo que pasaba les dijo que estaba mal lo que hacían, "yo les advertí que no se puede hacer eso, que la ley no lo ampara y se la mostré. Me dijo 'bueno, hacé la denuncia'. Fui a buscar un Policía al pueblo y cuando volví ya se habían ido".

272947582_353456293310123_5475433816710733803_n.jpg El guía le sacó una foto al turista cuando se encontraba dañando la Quebrada de las Señoritas.

Asimismo comentó que eran dos turistas provenientes de Brasil, "esta no es la primera vez que nos pasa, la vez pasada también denuncié. Los turistas que nos visitan pueden disfrutar el patrimonio pero no arruinar los paisajes, hay que cuidarlos porque es un patrimonio natural y cultural de la humanidad".