Realizaron un conversatorio sobre el potencial ganadero en Jujuy

Este jueves se llevó a cabo en la sede de la Unión Industrial de Jujuy , el conversatorio “Potencial Ganadero en Jujuy” , una propuesta para analizar el presente y futuro del sector en la provincia.

La actividad forma parte del ciclo Producción en Foco, orientado a generar espacios de diálogo sobre oportunidades y desarrollo productivo en Jujuy. La entrada fue libre y gratuita, y fue destinada a productores, estudiantes, empresarios y público interesado en conocer más sobre el desarrollo ganadero en la provincia.

Participaron como disertantes Fernando Casares de Tezanos Pinto , presidente de la Sociedad Rural Jujeña y de FE PRO JUY; Jorge Flores , vicepresidente de la entidad y CEO de Forestona Maderas Nativas; y José Echenique , integrante de la Sociedad Rural Jujeña e investigador del INTA.

En ese sentido, Federico Gatti, presidente de la Unión Industrial mencionó en diálogo con Canal 4 que "muy contento de una nueva jornada de Producción en Foco. Jujuy tiene una realidad y un potencial ganadero muy importante. Desde el sector privado tratamos de aportarle al publico en general la realidad de la provincia y el potencial que tiene para pensarnos como un Jujuy distintos, el que todos soñamos, con producción, mano de obra calificada y jóvenes que se queden a estudiar en la provincia.

"El sector ganadero tiene mucho más para crecer. Jujuy necesita todo el proceso ganadero, desde la cría hasta el proceso del frigorífico así que estamos trabajando en eso para que se le aporte a toda la economía jujeña. Hoy Jujuy importa carne, pero creemos que esa carne la podemos producir internamente para dejar de gastar e invertir afuera. Hay que hacer un trabajo en conjunto entre todos, eso generará más puestos de trabajo, inversiones y mejoras en los campos".

"La ganadería es un motor"

En ese marco, Casares de Tezanos Pinto destacó el momento clave que atraviesa la producción local: “El potencial ganadero de Jujuy es enorme, pero requiere planificación, inversión y un trabajo conjunto entre productores, Estado y sector privado para aprovechar plenamente las oportunidades que tenemos por delante. Hoy, más que nunca, necesitamos proyectar a largo plazo y generar las condiciones para que la producción sea rentable y sustentable”.

También remarcó la importancia de generar políticas públicas estables y un marco de previsibilidad para quienes apuestan al sector: “No se trata solo de producir más, sino de producir mejor. Eso implica cuidar nuestros recursos, incorporar tecnología, capacitar a nuestros trabajadores y abrir nuevos mercados para la carne jujeña. La ganadería es un motor que puede impulsar a muchas economías locales si logramos trabajar de forma articulada”.