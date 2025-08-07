jueves 07 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de agosto de 2025 - 20:11
Unión Industrial.

Realizaron un conversatorio sobre el potencial ganadero en Jujuy

El encuentro reunió a referentes del sector para debatir sobre oportunidades y desafíos de la producción ganadera en la provincia.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Conversatorio de la Unión Industrial.

Conversatorio de la Unión Industrial.

Este jueves se llevó a cabo en la sede de la Unión Industrial de Jujuy, el conversatorio “Potencial Ganadero en Jujuy”, una propuesta para analizar el presente y futuro del sector en la provincia.

Lee además
Primer conversatorio.
Jujuy.

Conversatorio Producción en Foco: "Poner en valor el trabajo de los sectores productivos"
Segundo conversatorio del ciclo “Producción en Foco”.
Jujuy.

2° conversatorio Producción en Foco: "Acercar los sectores productivos a la comunidad"

La actividad forma parte del ciclo Producción en Foco, orientado a generar espacios de diálogo sobre oportunidades y desarrollo productivo en Jujuy. La entrada fue libre y gratuita, y fue destinada a productores, estudiantes, empresarios y público interesado en conocer más sobre el desarrollo ganadero en la provincia.

Participaron como disertantes Fernando Casares de Tezanos Pinto, presidente de la Sociedad Rural Jujeña y de FE PRO JUY; Jorge Flores, vicepresidente de la entidad y CEO de Forestona Maderas Nativas; y José Echenique, integrante de la Sociedad Rural Jujeña e investigador del INTA.

En ese sentido, Federico Gatti, presidente de la Unión Industrial mencionó en diálogo con Canal 4 que "muy contento de una nueva jornada de Producción en Foco. Jujuy tiene una realidad y un potencial ganadero muy importante. Desde el sector privado tratamos de aportarle al publico en general la realidad de la provincia y el potencial que tiene para pensarnos como un Jujuy distintos, el que todos soñamos, con producción, mano de obra calificada y jóvenes que se queden a estudiar en la provincia.

image

"El sector ganadero tiene mucho más para crecer. Jujuy necesita todo el proceso ganadero, desde la cría hasta el proceso del frigorífico así que estamos trabajando en eso para que se le aporte a toda la economía jujeña. Hoy Jujuy importa carne, pero creemos que esa carne la podemos producir internamente para dejar de gastar e invertir afuera. Hay que hacer un trabajo en conjunto entre todos, eso generará más puestos de trabajo, inversiones y mejoras en los campos".

"La ganadería es un motor"

En ese marco, Casares de Tezanos Pinto destacó el momento clave que atraviesa la producción local: “El potencial ganadero de Jujuy es enorme, pero requiere planificación, inversión y un trabajo conjunto entre productores, Estado y sector privado para aprovechar plenamente las oportunidades que tenemos por delante. Hoy, más que nunca, necesitamos proyectar a largo plazo y generar las condiciones para que la producción sea rentable y sustentable”.

También remarcó la importancia de generar políticas públicas estables y un marco de previsibilidad para quienes apuestan al sector: “No se trata solo de producir más, sino de producir mejor. Eso implica cuidar nuestros recursos, incorporar tecnología, capacitar a nuestros trabajadores y abrir nuevos mercados para la carne jujeña. La ganadería es un motor que puede impulsar a muchas economías locales si logramos trabajar de forma articulada”.

Embed - Realizaron un conversatorio sobre el potencial ganadero en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Conversatorio Producción en Foco: "Poner en valor el trabajo de los sectores productivos"

2° conversatorio Producción en Foco: "Acercar los sectores productivos a la comunidad"

Cuarto conversatorio del ciclo "Producción en Foco" en Jujuy: con eje en el potencial ganadero

Presunto asesino serial de Jujuy: "La madre del menor sabía que Matías Jurado era violento"

Hallaron sierras y serruchos ocultos en las paredes de la casa del presunto asesino serial

Lo que se lee ahora
Baño de la casa del acusado por los crímenes en Alto Comedero.
Alto Comedero.

La aterradora frase que le dijo Matías Jurado a su sobrino: "Vení si querés ver..."

Por  Victoria Marín

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La mejor receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Nuevas excavaciones.
Investigación.

Excavaron lugares donde presunto asesino serial de Jujuy "tiraba cosas en carretilla"

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Baño de la casa del acusado por los crímenes en Alto Comedero.
Alto Comedero.

La aterradora frase que le dijo Matías Jurado a su sobrino: "Vení si querés ver..."

Prepará un dulce de leche casero y llevá la tradición argentina a tu cocina.
Cocina.

Cómo hacer dulce de leche casero con pocos ingredientes y sin errores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel