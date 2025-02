Recibió médula ósea de su hermano, venció al cáncer y escribió un libro con su historia

Todo comenzó cuándo tenía 22 años: "Me empecé a sentir más decaído de lo normal, con mucho sueño y debilidad. Volví a Jujuy, yo estaba estudiando en Córdoba, y mis viejos me llevaron a hacerme los análisis, me los hice y después de unos días internado llegaron los resultados donde me confirmaron la leucemia. Desde ahí arrancó el tratamiento", mencionó en diálogo con Canal 4.