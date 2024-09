Más de 3 mil jujeños son donantes de médula ósea y 6 de ellos salvaron vidas

WhatsApp Image 2024-09-20 at 12.38.35 PM.jpeg Actividad para concientizar sobre la donación de médula ósea en Jujuy.

¿Cómo anotarse?

La inscripción es voluntaria, libre, gratuita y solidaria, y puede hacerla toda persona apta para la donación de una unidad de sangre de entre 18 y 40 años de edad. Tras la decisión de sumarse al Registro Nacional, se envía al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) una muestra de sangre de la persona para estudios genéticos.

¿Cómo donar en Jujuy?

Quienes deseen sumarse, pueden acudir a la sede del Centro Regional de Hemoterapia en Avenida Snopek esquina Teniente Bolzán en Alto Comedero, de lunes a viernes de 8 a 19 y los sábados de 8 a 13, o también en cualquiera de los puestos móviles de colecta de sangre en San Salvador de Jujuy o en el interior.

¿Qué es la médula ósea?

Es un tejido que se encuentra en los huesos del cuerpo y que es indispensable para la vida humana. Allí se encuentran las células madre o células progenitoras hematopoyéticas desde las que se producen los glóbulos blancos determinantes para el sistema inmunológico, los glóbulos rojos que son fundamentales para el transporte de oxígeno al resto de los tejidos y las plaquetas que intervienen en la coagulación.

Cuando las enfermedades que afectan la sangre como leucemia o linfoma no responden a la primera línea de tratamiento quimioterápico se indica, según el caso, el trasplante de médula ósea que puede mejorar la condición de salud o salvar la vida y por ello, la importancia de ser donante de médula ósea.

El 75% de las personas con enfermedades como leucemia o linfoma no encuentra en el propio grupo familiar un donante compatible para el trasplante de médula ósea por lo que es determinante acudir a donantes no emparentados y/o no relacionados.

