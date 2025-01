José "Pepe" Mujica y el cáncer: "Estoy muriendo, hasta acá llegué"

José Pepe Mujica.

El histórico dirigente uruguayo José "Pepe" Mujica, de 89 años, confirmó que el cáncer que inicialmente afectó su esófago ahora avanzó hacia su hígado. Ante este panorama, decidió no someterse a más tratamientos, priorizando la calidad de vida en lugar de procedimientos médicos invasivos.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, confesó Mujica en una charla con el semanario uruguayo Búsqueda.

Un adiós sereno y sin reproches El ex presidente, quien sigue siendo una figura de respeto y admiración en Uruguay, expresó que su decisión está tomada. “Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, dijo con sinceridad.

Acompañado por su esposa, Lucía Topolansky, Mujica dejó en claro que no desea entrevistas ni apariciones públicas. Su único anhelo es continuar trabajando en su chacra en Rincón del Cerro, mientras su cuerpo lo permita. “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo”, señaló.

Pepe Mujica Pepe Mujica Mensaje a los uruguayos Con sus palabras, Mujica quiso despedirse de sus compatriotas. “Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Les doy un abrazo a todos”, expresó con los ojos llenos de lágrimas. El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) aseguró que se siente orgulloso de lo que ha logrado junto a su espacio político, que obtuvo una votación histórica en las últimas elecciones. “Esto me permite irme tranquilo y agradecido”, afirmó. En su chacra, Mujica continúa recorriendo los campos a bordo de su tractor y dejando todo listo para las próximas generaciones. El predio, que está a nombre de su esposa, será heredado por su sector político. “Compré un tractor de USD 28 mil para que tengan fierros nuevos”, comentó. El ex presidente ya tomó decisiones sobre su descanso final. “Me quiero morir en mi chacra y que me entierren al lado de mi perra Manuela”, declaró con la misma simpleza que define su vida. A pocos meses de cumplir 90 años, Mujica reflexiona sobre su camino. “Estoy a cuatro meses de cumplir 90 años. Mirá la vida que he tenido. Es un desastre”, comentó, dejando entrever una mezcla de gratitud y resignación. José Mujica, el líder que marcó un antes y un después en la historia política de Uruguay, se despide con la certeza de haber vivido con intensidad. Su mensaje final no solo refleja su fortaleza, sino también su sabiduría: “El guerrero tiene derecho a su descanso”.

