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18 de septiembre de 2026 - 15:11
Política.

Roberto García Moritán en Jujuy: "Nos interesa ser parte de la conversación política del año que viene"

El candidato a Jefe de Gobierno Porteño, Roberto García Moritán, estuvo en Jujuy acompañando a los referentes locales del Partido Demócrata Progresista.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Roberto García Moritán en Jujuy

El referente del Partido Demócrata Progresista, Roberto García Moritán, estuvo en Jujuy acompañando a los referentes provinciales y fortaleciendo la conversación y participación política de cara a las elecciones del 207 en el país.

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En este sentido, el también candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo que “soy parte de un partido nacional que está haciendo su construcción también en Jujuy”, sostuvo García Moritán y agregó que “nos interesa ser parte de la disputa y conversación política del año que viene”.

El candidato adelantó que está recorriendo el país “porque es importante conocer de primera mano los problemas de la gente y es por ello que hoy estamos acá en Jujuy”.

“Estuvimos con el Intendente, con referentes de distintos sindicatos pero por sobre todo acompañando a Carlos Quiroga quien es el referente del Partido Demócrata Progresista en Jujuy. Es muy probable que también hagamos una competencia municipal”, afirmó.

García Moritán sostuvo que, en su recorrida por el país fortaleciendo su sector político, encontró apoyo por parte de la gente, “tiene una lógica muy similar a lo que viene proponiendo el oficialismo”.

En ese sentido hizo referencia a “un posicionamiento geopolítico del lado occidental del mundo, una mirada económica de apertura y mucho hincapié contra el garantismo pero con una lógica humanista de cercanía y una mirada social que me parece que complementa un modelo que todavía hace falta; representar a la clase media, a la familia argentina”.

Candidatura como Jefe de Gobierno porteño

Sobre su candidatura en la ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán dijo que la campaña va “muy bien, de hecho con muchísima aceptación y creo que terminaremos forzando unas PASO al PRO y a la Libertad Avanza”.

“El Partido Demócrata Progresista no compite en la Ciudad de Buenos Aires desde el 2007; hace 20 años que no es protagonista y con esta voluntad de competencia estamos logrando ser parte de la conversación. Es un buen ejercicio que aparezcan nuevos actores que refresquen la política”, afirmó.

García Moritán habló de “vocación pura” en relación a la campaña que viene realizando por el país, “nosotros no tenemos estructura, no nos financiamos con los impuestos de la gente ni plata de los jubilados o los discapacitados; lo hacemos por vocación pura y sostenidos por nuestra actividad privada”, finalizó.

Roberto García Moritán

Roberto García Moritán

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