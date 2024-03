Ruta 66: dos vehículos chocaron y uno de ellos se dio a la fuga

Detalles del siniestro

En dialogo con nuestro medio, el conductor del remis declaró que él iba manejando y “de golpe me frenó una Suran Blanca. Yo la esquivé para no pegarle de lleno. Se paró unos minutos más adelante, no se bajó nadie y se fue. Por lo poco que vi, iba una sola persona en la camioneta”, relató el remisero.