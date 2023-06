adicciones-buscar-ayuda-social.jpg Salud mental: con ayuda se puede salir de las drogas.

"La oferta de servicio de atención fue creciendo estos últimos años y esa demanda que antes estaba oculta hoy es más visible. Las drogas que más se consumen son el alcohol y el tabaco. La demanda de atención promedio se da entre los 20 y 30 años, es una población joven que está en una etapa productiva laboralmente y eso genera dificultades", añadió.

"Se puede salir de esto, no es imposible"

Yécora hizo referencia a las dificultades que genera el consumo en niños de 12 años o de esa franja etaria, "son edades donde todavía el neurodesarrollo no se generó, por lo cual el impacto de consumir esas sustancias es mucho más grave no solo en lo educativo sino su autonomía a futuro".

Para finalizar analizó la raíz de esta situación e indicó que muchos chicos no tienen a quien acudir cuando se encuentran con algún problema, "no ven a ninguna persona como referente afectivo, el prejuicio y el estigma hace que muchos no se animen a contarlo. Por eso está bueno que se hable del tema desde una mirada de contención y acompañamiento. Es importante brindarnos como una persona que quiere ayudar y acompañar porque se puede salir de esto, no es imposible. En casa hay que hablar de drogas".

Consumo problemático en Jujuy

Consumo de drogas en Jujuy: dónde pedir ayuda

Todas aquellas personas que se encuentren inmersas en este flagelo o sus familiares y amigos deben asistir al CAPS más cercano a su domicilio para pedir asesoramiento y atención. También de la siguiente forma:

-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento.

-Línea gratuita nacional 141.

-Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

-Guardia de Salud Mental en hospital Wenceslao Gallardo (Palpalá)

-Guardia de Salud Mental del hospital Pablo Soria.

-Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud 4245541.

- Ingresando a este link y haciendo click en el botón de Salud Mental.