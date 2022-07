bomberos incendios san pedrito Bomberos en el incendio de una casa en el barrio San Pedrito el 30 de julio de 2022.

El fuego alertó a los vecinos de la zona y la Policía de la provincia y los Bomberos no tardaron en llegar y controlar la situación. También llegó al lugar personal del SAME pero no fue necesario atender heridos ya que el incendio solo dejó daños materiales.

incendio san pedrito El incendio solo terminó con daños materiales.

Un espectacular vuelco en la ruta 9 terminó sin heridos

En la noche del viernes un espectacular vuelco en la ruta 9 terminó sin heridos casi de milagro. Sucedió alrededor de las 20, cuando una pick up 504 volcó a la altura de Las Lomas.

"No hubo heridos. Las personas que viajaban fueron examinadas por el SAME y no tienen lesiones de gravedad, así que no hubo necesidad de trasladarlas a ningún hospital", explicó uno de los efectivos de la Policía de Jujuy que se trabajó en el lugar.

Según indicó el oficial, el conductor de la camioneta perdió el control por una mala maniobra y por eso volcó el vehículo.