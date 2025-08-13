San Pedro tendrá una nueva reserva natural en el predio Tierra Brava

Con el objetivo de impulsar la creación de un espacio de conservación en San Pedro , el equipo técnico del Parque Botánico “Barón Schuel” de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy brindó una jornada de capacitación a una delegación de la “Perla del Ramal”.

El proyecto apunta a desarrollar una reserva natural de tres kilómetros en la zona de “Tierra Brava” , que funcionará como un nuevo pulmón verde para la ciudad.

La capacitación comenzó en la sala de conferencias del Parque Botánico, dependiente de la Secretaría de Planificación y Ambiente, con una exposición teórica a cargo del ingeniero agrónomo Joaquín Ricardo y la directora Marcela Gaspar.

Más tarde, el grupo visitó la reserva natural del barrio Los Perales, donde pudo recorrer el mangrullo y observar prácticas de conservación en terreno, incluyendo senderos, cartelería, tareas de poda, gestión de residuos y compostaje.

Experiencia compartida

Marcela Gaspar destacó que la Municipalidad de San Pedro se encuentra en pleno proceso de creación de la reserva y que el intercambio de conocimientos busca facilitar su concreción.

“Desde nuestra experiencia de 38 años en creación, conservación y mejoras del Parque Botánico, brindamos herramientas y conocimientos para que puedan concretar este anhelado espacio”, expresó.

Un proyecto con enfoque educativo y turístico

Margarita Álvarez, representante de la delegación sampedreña, explicó que la iniciativa surgió desde la Dirección de Turismo para preservar las especies de la región y fomentar la educación ambiental.

“La decisión de crear esta reserva en ‘Tierra Brava’ responde a la intención de sumar un área interpretativa de tres kilómetros, destinada a la educación ambiental y al turismo sustentable. Encontramos en la Municipalidad de San Salvador y en Marcela Gaspar una predisposición total desde el primer momento”, señaló.