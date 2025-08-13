miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 08:54
Pulmón verde.

San Pedro tendrá una nueva reserva natural en el predio Tierra Brava

San Pedro de Jujuy contará con una nueva reserva natural en el predio Tierra Brava. El equipo técnico del Parque Botánico capacitó a la delegación local.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
San Pedro tendrá una nueva reserva natural en el predio Tierra Brava

San Pedro tendrá una nueva reserva natural en el predio Tierra Brava

Con el objetivo de impulsar la creación de un espacio de conservación en San Pedro, el equipo técnico del Parque Botánico “Barón Schuel” de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy brindó una jornada de capacitación a una delegación de la “Perla del Ramal”.

Lee además
San Pedro: auto chocó estructura de alumbrado y semáforo
Excesos.

San Pedro: un auto chocó estructura de alumbrado y un semáforo
San Pedro: motochorros balearon a un camionero sobre la Ruta 34 y se dieron a la fuga. Operativo del Same
Delincuentes.

Violento asalto en San Pedro de Jujuy: balearon a un camionero en la Ruta 34

El proyecto apunta a desarrollar una reserva natural de tres kilómetros en la zona de “Tierra Brava”, que funcionará como un nuevo pulmón verde para la ciudad.

San Pedro tendrá una nueva reserva natural en el predio Tierra Brava
San Pedro tendrá una nueva reserva natural en el predio Tierra Brava

San Pedro tendrá una nueva reserva natural en el predio Tierra Brava

Una jornada entre teoría y práctica

La capacitación comenzó en la sala de conferencias del Parque Botánico, dependiente de la Secretaría de Planificación y Ambiente, con una exposición teórica a cargo del ingeniero agrónomo Joaquín Ricardo y la directora Marcela Gaspar.

Más tarde, el grupo visitó la reserva natural del barrio Los Perales, donde pudo recorrer el mangrullo y observar prácticas de conservación en terreno, incluyendo senderos, cartelería, tareas de poda, gestión de residuos y compostaje.

Experiencia compartida

Marcela Gaspar destacó que la Municipalidad de San Pedro se encuentra en pleno proceso de creación de la reserva y que el intercambio de conocimientos busca facilitar su concreción.

“Desde nuestra experiencia de 38 años en creación, conservación y mejoras del Parque Botánico, brindamos herramientas y conocimientos para que puedan concretar este anhelado espacio”, expresó.

San Pedro tendrá una nueva reserva natural en el predio Tierra Brava
San Pedro tendrá una nueva reserva natural en el predio Tierra Brava

San Pedro tendrá una nueva reserva natural en el predio Tierra Brava

Un proyecto con enfoque educativo y turístico

Margarita Álvarez, representante de la delegación sampedreña, explicó que la iniciativa surgió desde la Dirección de Turismo para preservar las especies de la región y fomentar la educación ambiental.

“La decisión de crear esta reserva en ‘Tierra Brava’ responde a la intención de sumar un área interpretativa de tres kilómetros, destinada a la educación ambiental y al turismo sustentable. Encontramos en la Municipalidad de San Salvador y en Marcela Gaspar una predisposición total desde el primer momento”, señaló.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Pedro: un auto chocó estructura de alumbrado y un semáforo

Violento asalto en San Pedro de Jujuy: balearon a un camionero en la Ruta 34

Terrible choque en San Pedro de Jujuy: un camión se dio a la fuga

Luz Tito recaudó $2.000.000 para ayudar a una nena de San Pedro de Jujuy

San Pedro: rescataron a un halcón peregrino y a un ejemplar de quirquincho bola

Lo que se lee ahora
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

El extraño sitio de Jujuy donde los autos se mueven solos y suben montañas. video
Impresionante.

El extraño lugar en Jujuy donde los autos se mueven solos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel