"Entre tanta fe que ha resurgido y entendiendo los festejos, pero también la aparición de inadaptados, rompiendo lo que es de los vecinos, lo que nos pertenece a todos. Fueron algunos pocos los que se dedicaron a generar hechos vandálicos que fueron imposibles de parar por las fuerzas públicas, ya que era tal la cantidad de gente y creemos que no correspondía tampoco ningún tipo de operación que altere los ánimos y la algarabía de los vecinos", dijo el intendente Raúl Jorge.

“De todas formas, esto significó un motivo para poner toda la maquinaria municipal a trabajar desde muy temprano por la madrugada, ya que la ciudad en general presentaba un aspecto de suciedad de papeles, bolsas, envases, latas, así que celebramos el gran esfuerzo de la Secretaría de Servicios Públicos que se encuentra haciendo todo lo que exige la gente”, agregó.

Rápida actuación del municipio capitalino ante los festejos en Plaza Belgrano

"Lo que debería haber sido un día de puros festejos, algarabía y alegría, para nosotros tuvo un trago amargo porque, mientras se desarrollaban los festejos veíamos cómo se producían destrozos en nuestra querida Plaza Belgrano, que tratamos de impedir pero lamentablemente no se pudo evitar y con el correr de las horas, no solamente fue la carpeta verde, sino que había gente subida a la fuente, al monumento a Belgrano, al mástil, arriba de los árboles, de las columnas de iluminación. Conclusión: tuvimos un deterioro bastante grande, muchos daños, farolas rotas, la iluminación ornamental, hasta sucumbió un espejo parabólico ubicado en la esquina de Sarmiento y Belgrano, sin contar la cantidad estrepitosa de mugre, porque no podemos llamarla basura, que se generó en ese espacio verde y los alrededores del micro y macro centro", indicó el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco.

Festejos multitudinarios en Jujuy

El sueño Argentino se cumplió y el país se consagró campeón del Mundial Qatar 2022, los jujeños festejaron eufóricos la tercer copa del mundo. Los festejos en San Salvador de Jujuy se vivieron en el casco céntrico con toda la emoción y el llanto propio de semejante alegría.