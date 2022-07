Siguió diciendo que "se ve que lo golpearon en algún momento de la noche y solito no puedo hacer nada para salir de allí y se murió congelado y de dolor seguramente. Cuando lo vi estaba lleno de hielo, se me caían las lágrimas. No puedo creer que la persona que lo atropelló no haya tenido el mínimo interés en ver si estaba vivo, si podía auxiliarlo".

Muchos usuarios de Facebook se sumaron a la publicación manifestando su dolor y bronca por lo ocurrido en este caso de maltrato animal. "Esto pasa cuándo no tomamos conciencia y no tenemos el mínimo gesto de empatía para con ellos, no por ser animalitos no tienen frío o no sienten hambre", señaló y pidió que los conductores tengan más cuidado y si atropellan que ayuden a las mascotas heridas.

"Tengamos más cuidado, no manejemos como si fuera el último día. Por favor dejen afuera a sus hijitos, a veces se desorientan y es así como se pierden", finalizó.

Charla para concientizar sobre el Maltrato animal Maltrato animal en San Salvador de Jujuy: es importante denunciar en la Policía, no solamente en Facebook (foto ilustrativa).

La semana pasada se aprobó la ley en la provincia que declara a los animales como seres sintientes y les otorga un mayor respaldo estatal a esta problemática. Por eso es indispensable que la población tome conciencia para dejar de ejercer estos actos tan crueles y también para denunciar en la Policías, los casos en los que se vea afectada la integridad física o mental de las mascotas.